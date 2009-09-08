Cenazede buluştular!

Kaya Çilingiroğlu'nun kanser hastası olan ve geçtiğimiz gün vefat eden halası Leman Tarsun toprağa verildi.



Kaya Çilingiroğlu ile ayrıldığı eski eşi Hülya Avşar'ı buluşturan cenaze törenine, Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya'nın annesi Feraye Tanyolaç ve kızı Zehra Çilingiroğlu ve annesi Gülümser Çilingiroğlu da katıldı. Uzun zamandır birbirini görmediği belli olan aile üyeleri için acı da olsa bir buluşma ortamı oldu. Cenaze namazı öncesinde bir araya gelmeyen Feraye Tanyolaç ve Hülya Avşar, namazın başlamasına yakın sohbet etti. Namaz için ön saflarda yer tutan Kaya Çilingiroğlu'nun yanı sıra arkada duran Hülya Avşar, çantasından çıkardığı baş örtüsüyle başını kapatıp namaz boyunca dua etti. Kendi annesini de kanserden kaybeden Hülya Avşar, "Kanser konusunda halkı bilinçlendirme amacıyla bir proje yapmayı düşünüp düşünmediğini" sorusuna, "İnsanların kendisinin bilinçlenmesi lazım. Ayrıca bu tür hastalıklar gerçekten çok pahalı, devletin de sahip çıkması lazım. Durumu iyi olanlar yine kendine bakıyor, biz sanatçılar olarak tabii ki bir şeyler yapmak isteriz ama bizim bugün yaptığımız bir şey ertesi güne unutuluyor, tüketiliyor. Sürekli birilerinin öncülük yapmasına alışmış bir toplum olarak artık kendi kendimize birşeyler yapmalıyız" diye cevap verdi.

