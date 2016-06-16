Cenaze yolunda trafik faciası; 6 ölü, 1 yaralı!

Çorum'un Alaca ilçesinde, kayınpederinin cenazesine giden İdris Doğan ve ailesinin içerisinde bulunduğu otomobilin tırla çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kaza sahur vakti Alaca İlçesi Emniyet Kavşağı’nda meydana geldi. 43 yaşındaki İdris Doğan yönetimindeki 06 AJ 797 plakalı otomobil, 45 yaşındaki Kamil Okur yönetimindeki 05 R D 370 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ile aynı araçta bulunan eşi 40 yaşındaki Songül, çocukları 19 yaşındaki Aydın, 2 yaşındaki Yavuz Ayaz Doğan, akrabaları 50 yaşındaki Güllü Yıldız ve 34 yaşındaki Orhan Dilmen öldü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Ölenler cenazeleri Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İtfaiye tarafından otomobilden güçlükle çıkarıldı. Yaralanan kamyon şoförü ise ambulansla önce Alaca İlçe Devlet Hastanesi’ne burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen 6 kişinin bir yakınlarının cenaze törenine katılmak üzereAnkara’dan Alaca İlçesi’ne geldikleri belirtildi.

"Cenazeye gelirken cenaze oldular"

Bu arada kazayı öğrenen otomobildekilerin yakınları, Alaca Devlet Hastanesine geldi. Yakınlarının ölüm haberini aldıktan sonra fenalık geçiren bazı kişilere sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kazada yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Doğan'ın dayısının oğlu Zeki Dilmen,hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok üzüntülü olduklarını belirtti. Dilmen, "Kazada ölen 6 kişi de benim yakın akrabam. Dayımın oğlu İdris Doğan'ın kayınpederi, eşi Songül Doğan'ın babası Murat Dilmen'in dün vefat etmişti.Bugün öğle namazına cenazesine kaldıracaktık. Onlar da babasının cenazesi için Ankara'dan köye geliyordu. Cenazeye gelirken cenaze oldular." dedi.

Kazanın meydana geldiği kavşakta son 2-3 yıl içinde çok sayıda trafik kazası olduğunu ve 50'ye yaşamını yitirdiğini öne süren Dilmen, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını beklediklerini sözlerine ekledi.