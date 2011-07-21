-CENAZE YOLUNDA FECİ KAZA ESKİŞEHİR (A.A) - 20.07.2011 - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, yakınlarının cenaze törenine giden kişileri taşıyan otobüsün uçuruma devrilmesi sonucu, 2'si çocuk 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eskişehir'den yola çıkan Mehmet Titiz idaresindeki 26 S 0153 plakalı otobüs, Mihalıççık ilçesine bağlı Çalkaya köyüne 3 kilometre kala, yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildi. Kazada, sürücünün eşi Emine Titiz (42), Meryem Yücel (34), oğulları Enes (10) ve Mustafa Burak Yücel (8) ile Ahmet Aras (50) olay yerinde, Emin Şahin (37) ise ambulansla kaldırıldığı Alpu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Olay yerinde ölen kişilerin cesetleri, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak, Mihalıççık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Yaralanan Ali Şahin, Fadime Karakaya ve Salih Günzel ise ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Mihalıççık Kaymakamı Zekeriya Göker, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen, ölen ve yaralanan kişilerin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Bu kişilere sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi.