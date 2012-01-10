-Cenaze törenine yetişemedi BURSA (A.A) - 10.01.2012 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu bulunan emekli Tuğamiral Hüseyin Hoşgit'in kayınpederi, Bursa'da toprağa verildi. Tuğamiral Hoşgit'in kayınpederi Ahmet Özçeltikci'nin Yıldırım Bayezid Camii'ndeki cenaze törenine yakınları ve vatandaşlar katıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nden cenaze için 2 gün mazeret izni alan Tuğamiral Hoşgit'in, törene yetişemediği öğrenildi. Ahmet Özçeltikci'nin cenazesi, daha sonra burada kılınan namazın ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.