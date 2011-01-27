-CENAZE TÖRENİNE BOMBALI SALDIRI: 37 ÖLÜ BAĞDAT (A.A) - 27.01.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir cenaze töreni sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 37 kişi öldü. Iraklı yetkililer, kentin kuzeybatısında Şiilerin çoğunlukta olduğu Şula bölgesinde, taziye çadırının hedef alındığı saldırıda yaralı sayısının da 78 olduğunu bildirdi. Saldırıya öfkelenen bölge halkıyla polis arasında çatışma çıktığı belirtildi. Irak'ta geçen hafta Şii hacı adaylarına yönelik saldırılarda onlarca kişi yaşamını yitirmişti.