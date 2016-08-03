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Cenaze töreninde Ahmet Davutoğlu’na ölüm tehdidi!

Gözaltına alınan saldırgan, Davutoğlu’na yönelik "Şimdi sen beni öldür yoksa ben seni öldüreceğim” dedi

03 Ağustos 2016 20:13

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, bugün katıldığı bir cenaze namazı sırasında yanına yaklaşan bir kişi Davutoğlu’nu ölümle tehdit etti. Kişi, adliyeye götürüldü ve "Tehdit yok ölmesini istedim sadece" dedi.

Edinilen bilgiye göre ünlü mimar Turgut Cansever'in eşi Nilüfer Cansever'in cenaze namazına katılmak için saat 13:15'de Fatih Cami'ne gelen Ahmet Davutoğlu, onu selamlayarak yanına yaklaşan, hatta elini sıkan bir kişi tarafından ölümle tehdit edildi.

Davutoğlu'na yönelik, "Şimdi sen beni öldür yoksa ben seni öldüreceğim" şeklinde sözler sarfeden kişi koruma polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Davutoğlu'nun yakın koruma ekibi tarafından yakalayarak emniyet yetkililerine teslim edilen şüpheli polis merkezine götürüldü. 

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