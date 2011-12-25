-Cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor İSTANBUL (A.A) - 25.12.2011 - Eski Başbakanlardan merhum Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes için cenaze töreninin düzenleneceği Fatih Camisi ve çevresinde hazırlıklar sürüyor. Fatih Belediyesi ekiplerince cami avlusunda ve dışında temizlik çalışmaları devam ediyor. Fatih Camisi ve avlusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, uzman köpeklerle de patlayıcı madde kontrolü yapıldı. Cami avlusuna emniyet görevlilerince kurulan bariyerlerle protokol ile vatandaşların namaz kılacağı yerler ve basın mensuplarının çalışacağı alan da belirlendi. Ayrıca, musalla taşının bulunduğu bölümün üzerine de büyük bir branda gerilerek, ses sistemi kuruldu.