T24 LogoT24 Logo
Politika

Cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor İSTANBUL (A.A)

25 Aralık 2011 11:24

-Cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor İSTANBUL (A.A) - 25.12.2011 - Eski Başbakanlardan merhum Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes için cenaze töreninin düzenleneceği Fatih Camisi ve çevresinde hazırlıklar sürüyor.  Fatih Belediyesi ekiplerince cami avlusunda ve dışında temizlik çalışmaları devam ediyor. Fatih Camisi ve avlusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, uzman köpeklerle de patlayıcı madde kontrolü yapıldı. Cami avlusuna emniyet görevlilerince kurulan bariyerlerle protokol ile vatandaşların namaz kılacağı yerler ve basın mensuplarının çalışacağı alan da belirlendi.  Ayrıca, musalla taşının bulunduğu bölümün üzerine de büyük bir branda gerilerek, ses sistemi kuruldu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24