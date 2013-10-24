Cenaze konvoyunda kaza: 2 ölü

Düzce'de, İstanbul'da ölen yakınlarını Adıyaman'da defnetmeye giden konvoydaki bir otomobilin bir araca çarpıp savrulması sonucu, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Çelik idaresindeki otomobil, Düzce TEM Otoyolu Ankara istikameti Bataklı Çiftlik mevkisinde henüz belirlenemeyen bir araca arkadan çarparak, savruldu.

Kazada, sürücü Mehmet Çelik, Mehmet Öztekin (36), Emrah Çelik (22), Deniz Çelik (28), Sait Karahan (60) araçta sıkışarak yaralandı.

Yaralılardan Mehmet Çelik, Mehmet Öztekin ve Emrah Çelik, olay yerine çağrılan itfaiye kaza kırım ekiplerince uzun süren çalışma sonrası bulundukları yerden çıkarıldı ve 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlenen Deniz Çelik ve Sait Karahan'ın cesetleri savcının incelemesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Morguna gönderildi.

Kaza geçirenlerin İstanbul'da ölen bir yakınlarının cenazesini Adıyaman'da defnetmek için 4 araçlık konvoyla yola çıktıkları öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kazaya karıştığı tahmin edilen kamyon veya tırın bulunması için çalışma başlattı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza sonrası yakın çevrede ellerindeki fenerlerle kazaya başka bir aracın karışıp karışmadığını tespit etmeye çalıştı.