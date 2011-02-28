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Politika

CENAZE İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER GÖRÜŞÜLDÜ İSTANBUL (A.A)

28 Şubat 2011 15:28

-CENAZE İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER GÖRÜŞÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 28.02.2011 - Vefat eden eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yarın yapılacak cenaze töreni dolayısıyla alınacak önlemlere ilişkin İstanbul Valiliğinde toplantı düzenlendi. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde İstanbul Vali Yardımcısı Ali Bakoğlu başkanlığındaki toplantı saat 11.00'de başladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ve yaklaşık 1.5 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Selman Esmerer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih ve Zeytinburnu ilçe belediye başkanlarıyla beraber cenaze merasiminin organizasyonunu görüştüklerini söyledi.  Cenaze işleriyle ilgili bilgi veren Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, 1 Mart Salı günü saat 09.00'da Erbakan'ın naaşının Atatürk Havalanı'ndan alınacağını, oradan ambulansla Fatih Camisi'ne getirileceğini ve bu güzergahın E-5 Karayolu üzerinden olacağını belirtti.  Oruç, Erbakan'ın cenazesinin Fevzipaşa Caddesi, Akdeniz Caddesi, Vatan Caddesi ve Anıt Mezar'ı takiben Merkezefendi Mezarlığı'na getirileceğini ifade etti. 

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