-Cenaze Erdoğan ailesinin konutuna getirildi İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın (88) cenazesi, Erdoğan ailesinin ikamet ettiği Kısıklı'daki konuta getirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir hafta önce safra kesesi ameliyatı olan annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı üzerine sabah saatlerinde geldiği Koşuyolu'ndaki özel İstanbul Medipol Hastanesi'nden makam aracıyla ayrıldı. Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın cenazesini taşıyan cenaze arabası da makam aracının ardından hastaneden hareket etti. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan da hastaneden ayrıldı. Araçlar, Erdoğan ailesinin ikamet ettiği Kısıklı'daki konuta geldi. Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine yakınları da taziye ziyareti için gelmeye başladı. Evin çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Bu arada, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de hastaneye gelerek, taziyelerini sundu.