T24 LogoT24 Logo
Politika

Cenaze Erdoğan ailesinin konutuna getirildi  İSTANBUL (A.A)

07 Ekim 2011 15:16

-Cenaze Erdoğan ailesinin konutuna getirildi  İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın (88) cenazesi, Erdoğan ailesinin ikamet ettiği Kısıklı'daki konuta getirildi.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir hafta önce safra kesesi ameliyatı olan annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı üzerine sabah saatlerinde geldiği Koşuyolu'ndaki özel İstanbul Medipol Hastanesi'nden makam aracıyla ayrıldı.  Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın cenazesini taşıyan cenaze arabası da makam aracının ardından hastaneden hareket etti.  Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan da hastaneden ayrıldı.  Araçlar, Erdoğan ailesinin ikamet ettiği Kısıklı'daki konuta geldi. Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine yakınları da taziye ziyareti için gelmeye başladı. Evin çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.  Bu arada, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de hastaneye gelerek, taziyelerini sundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24