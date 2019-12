Cemre düştü Eminem depreşti

Marshall Mathers ya da sahne adıyla Eminem, takma adıyla Slim Shady internetten bakma adıyla Marshall Bruce Mathers III beş yıllık bir duraklama döneminin ardından yeni bir albümle döndü.



Beyaz repçi, 19 Mayıs günü çıkan albümüne oldukça manidar ‘Relapse’ ismini takmış. Türkçesi’yle ‘depreşmek, nüksetmek’ diyebiliriz sanırım. Dr. Dre yine aranjmanlara son halini veren beyin takımının başında. ‘Tutma garanti’li klişe rap davulları, Eminem’in agresif sözlerinin arasına serpiştirilmiş duyarlı piyano ve klavye tonlarıyla ilerliyor. Annesi de dahil herkesin ağzının payını cömertçe vermeye hazır sivri dilli Eminem uzak kaldığımız bu zaman diliminde evagelistlerden, Irak Savaşı’nın müsebbiblerine kadar birçok konuda laflar hazırlamış. Hâlâ ağzı bozuk, hâlâ kötü konuşuyor. İlk kırkbeşlik ‘We Made You’yu dinledikten sonra ‘Seni gördüğümüze sevindik Eminem’ diyesim geldi.



Bağdat maceraları



Albümün en çarpıcı parçası ‘Bagpipes from Baghdat’ta (Bağdat’tan Gaydalar) Amerikan askerlerinin Bağdat’taki maceralarına ‘sağlam bir küfür’ basıyor Eminem.



Kliple süslenip püslenerek sunulan bir başka şarkı ‘3am’de kahramanımızın masasında cinayetler, uyuşturucular gibi bütün pis işler var. Bunlara bir anlam verebilmek için 2004’te çıkan ‘Encore’ albümüne dönmek lazım. Michael Jackson’ı diline doladığı ‘Just Loose It’te kulvar farklı da olsa ünlü starın tahtına dayandığını hissettiriyordu. Çocuk istismarı iddialarından sonu gelmez yüz ameliyatlarına kadar Michael Jackson’ı milyonlarca hayranın önünde gülünç duruma düşürdü. Ardından sekiz yıllık iktidarında dünyanın nefretini kazanmış George W. Bush vardı Eminem’in menüsünde. Bush ile ilgili şarkıya, dans ederken partnerine zarar verebilme gibi ruh hastalığı belirtisi taşıyan ‘hardcore’ dans stilinden esinlenerek ‘Mosh’ adını verdi. 2004 Başkanlık seçiminde Bush’a karşı Irak’ın bir türlü bulunamayan nükleer silahlarına atfen, ‘başkan dediğimiz bu kitle imha silahı’ sloganlı anti kampanya yürüttü.



Eminem’in bir daha albüm yapmayacağı söylentilerinin seçimi Bush’un kazanmasıyla ilgisi yoktu. Zira bir pop şarkıcısının platin plak ödüllerine doyduğu an gelip çatmıştı. İşin daha çok mutfak kısmına geçmek istediğini saklamayan başı, skandallar ve silah seslerinden oluşan müzik dışı gürültülerle dertteydi. Eski karısıyla evlenip üçüncü kez boşanıp, duygusal meselelerde hep tartışma konusu olan ‘aynı nehirde en fazla kaç kez yıkanacağı’ konusunda rekorunu ‘3’e çıkardı.



Silahları ve ‘pimp’ edilmiş arabaları görünce ağızlarının suyu akan repçilerin bodrum katından çıkarken en yakın arkadaşlarından birinin vurularak öldürüldüğünü öğreniyordu. Şimdi ‘Relapse’ adlı albüm, keskin sirkenin küpüne zarar verdiği yönündeki o bilindik kanaati hiç de tersine çevirmeye çalışmıyor. Azgın ve arkadan konuşmayı sevmeyen bu Eminem gramerinin tek imla sorunu ‘Spice Girls’ ya da ‘Ace Of Base’ gibi ambalajlanması.



Marshall’ın hedefinde Sony’nin patronu Tony Mottola’dan ayrıldıktan sonra çaptan düşen Mariah Carey ile ‘zavallı’ rapçi Nick Cannon var. ‘3am’ şarkısında bir zamanların poster çocukları Backstreet Boys’dan Nick Carter, Emmy ödüllü dizi ‘Hannah Montana’ ve çıkık kıçıyla dünyaya fena toslayan Kim Kardashian Eminem’in bu sivri dilinden nasibini alıyor. Gecenin üçünde bıçağını çekip ‘entertainment’ paketinde ‘kült pazarlamacılığı’ yapan E!Online gibi mecraların kalbine saplamadan önce ‘Kuzuların Sessizliği’ filminden bir alıntıyla duasını ediyor: “Tenine losyon boca ediyor. Başka yerlerine de hortumla tutuyor.”



Albümün Eminem’in banka hesabı için en hayırlı şarkısı şimdilik Dr. Dre ve 50 Cent’le yaptığı ‘Crack a Bottle’ olmuş görünüyor. Şubatta çıktığı gün dijital müzik mağazalarında 418 bin kez indirilerek rekor kıran şarkı dinleyicilerin ‘indir’e kliklemeden önceki son şüphelerini giderecek kancayı atıyor. Yakalayıcı öğütlerle dolu: “Paytak paytak yürüme, lotoyu daha yeni vurdun snob snob davranmayı kes.”



Sataşma sanatının ustası



Sonuçta beş yıldır Eminem’i bekleyen müzikseverleri şaşırtmayacak bir albüm ‘Relapse’. Eminem dinleme isteğiniz ya da Eminem’in maceralarını okuyup vakit geçirme niyetiniz depreştiyse alıp dinlenebilecek bir albüm. Yoksa müzik anlamında baktığımızda son beş yılda bu alanda çok iyi işler çıktı. Gerçekten. Gerisi zaten yaptığınız her şeyin olay olabilme potansiyeliyle ölçülüyor. Eminem’in Encore’dan sonra bir hayli yetkinleştiği bu, Michael Jackson gibileri fazla ‘kafaya takma’ yeteneğini geliştirmesi üzerine insan ister istemez acaba Eminem de Marylin Manson’ın yaptığı gibi kapı kapı dolaşıp insanlara ‘Sen snobsun. Sen alçaksın!. Doğru yürü!’ gibi laflarla sataşacak diye düşünüyor.