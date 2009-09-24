'Cem'in babası eşini aldatıyor'

Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nu takip eden polis, telefon dinlemelerinde baba Mehmet Nida Garipoğlu’nun aşk ilişkisi yaşadığı bir kadının varlığına ulaştı.

Habertürk Gazetesi'nden Hilal Öztürk'ün haberine göre polis, babanın olay gecesi aradığı telefonlardan birinin bu kadına ait olduğu şüphesi üzerine yoğunlaştı.



İddiaya göre; Mehmet Nida Garipoğlu, Cem’in işlediği cinayetten haberdar olduktan sonra bir yandan oğlunu kaçırmak, diğer yandan da delilleri ortadan kaldırmak için evdeki kan izlerinin temizlenmesi için telefon trafiği yaptı. Babanın aradığı şirket telefonlarından birinin işte bu kadına ait olduğunu belirleyen polis, kadına ‘Şükran Abla’ kod ismini verdi. Ancak baba Mehmet Nida Garipoğlu ile ‘yasak aşk’ ilişkisi olduğu tahmin edilen bu kadının gerçek adının Gülşah olduğu öğrenildi. Polisin kendisini takip ettiğini bildiği için telefon konuşmalarında “Konvoy halinde geliyoruz” ifadesini kullanan Gülşah’ın olay gecesinden itibaren Cem’in yerini bildiğinden şüphe ediliyor.

Para trafiği onda

'Gülşah' adlı kadından Münevver’in günlüğünde bahsediliyor. Münevver, günlüğüne 27 Ocak 2009 Salı günü yazdığı notta şunları yazmıştı: “Cem ile annesi ve babası hakkında konuştuk. Cem’in babası, annesini Gülşah diye biriyle aldatıyor.”

Öte yandan Gülşah adlı kadının, aynı zamanda Mehmet Nida Garipoğlu’nun sağ kolu gibi hareket ettiği, hem özel hem de şirket işleriyle ilgilendiği ve ailenin gizli bilgilerine sahip olduğu tespitlerinin yapıldığı ileri sürüldü.Gülşah adlı kadının, aynı zamanda amca Hayyam Garipoğlu’nun para trafiğinde rol üstlendiği iddia ediliyor.