Cemil Kırbayır'ı son gören Fevzi Çelik ifade verdi

T24 - 31 yıldır kayıp Cemil Kırbayır’ı son gören kişi olan Fevzi Çelik, Almanya’nın Münih kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu’nda Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Üskül’e iki saat ifade verdi.



TBMM İnsan Hakları Komisyonu, 103 yaşındaki Berfo Nine’nin 31 yıl önce gözaltında kaybedilen oğlu Cemil Kırbayır’ın son anlarını Taraf gazetesine anlatan tek görgü tanığı Fevzi Çelik ile Münih Başkonsolosluğu’nda görüştü.

Dün, Komisyon Başkanı Zafer Üskül, CHP’li Çetin Soysal, AKP’li Erdal Kalkan ve Murat Yıldırım’dan oluşan heyete ifade veren Fevzi Çelik, Kırbayır’ın son anlarını bütün ayrıntılarıyla anlattı. Çelik, Taraf‘a konuştuktan sonra bildiklerini anlatmaması için ölümle tehdit edilmişti.

İki saat ifade verdi

103 yaşındaki Berfo Nine’nin oğlu Cemil Kırbayır’ın akıbetiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Fevzi Çelik’le görüşme kararı alan İnsan Hakları Komisyonu dün Almanya’nın Münih Başkonsolosluğu’na gitti. Görgü tanığı Fevzi Çelik’i konsolosluğa davet eden komisyon üyeleri burada yaklaşık iki saatlik bir görüşme yaptı.

İfadesi kamerayla kaydedilen Fevzi Çelik komisyonla yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı: “Komisyon beni geçen salı günü aradı ve cumartesi günü Münih Başkonsolosluğu’nda görüşme talebinde bulundu. Bugün (dün) konsolosluğa giderek ifade verdim. Bana ilk olarak Cemil Kırbayır’ı nereden tanıdığımı sordular. Ben de nasıl tanıştığımı, sonra da Kars Siyasi Şube Müdürlüğü’nde yaşananları anlattım. Cemil Hoca’nın öldürüldüğünü bekçiden öğrendiğimi söyledim.

Bana yöneltilen soruların hepsini bire bir cevapladım. Komisyon üyesi Erdal Kalkan bana ‘Biz senin anlattıklarını daha önce başkalarından dinledik. Tüm anlattıkların elimizdeki bilgilerle bire bir uyuşuyor. Açıklamaların önümüze ışık tutuyor. Umarım bu bilgilerin ardından hiç olmazsa Cemil Kırbayır’ın mezarını buluruz’ dedi. Sonra bana açıklamalarımdan dolayı teşekkür ettiler.”

Artık sonuç vereceğine inanıyoruz

Münih’teki görüşmeyi Taraf’a değerlendiren Cemil Kırbayır’ın kardeşi Mikail Kırbayır da İnsan Hakları Komisyonu’nun Almanya’ya giderek tanığı dinlemesinin umutlarını arttırdığını söyledi. Komisyonun çalışmalarından çok memnun olduklarını ve çalışmaların bu aşamadan sonra sonuç vereceğine inandıklarını belirten Kırbayır, “Biz perşembe günü Ankara’ya giderek komisyona ifade verdik. Bildiklerimizi ve elimizdeki belgeleri komisyona sunduk.

Ağabeyimi son gören kişi olan Fevzi Çelik ile tehdit edilmesinin ardından konuşmuştuk. Fevzi Çelik bana hiç kimseden korkmadığını ve ifade vereceğini söylemişti. Onun ifade vermesine çok sevindim” dedi.



