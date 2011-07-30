Cemil İpekçi: Çırılçıplak dolaşırım

T24 - Bodrum’da saldırıya uğrayan Cemil İpekçi, saldırganın hiçbir şey olmamış gibi serbest bırakılmasını eleştirdi. “Bana bir şey olursa sorumlusu savcıdır” diyen İpekçi, protesto için çırılçıplak dolaşmayı düşünüyor



* Arkadaşı Bekir Coşar, eşi ve çocuğuyla alışverişteyken C.Z adlı kişinin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Cemil İpekçi, yaşadıklarını gazetecilere anlattı.



* İpekçi, “Kasada sıra bekliyoruz. Arkamızda bir bey ve hanımefendi var. Bekir Bey ve bana dönerek ‘Neden bakıyorsunuz eşime?’ diyerek hakaret etmeye başladı. Sonra da saldırdı” şeklinde konuştu.



* Olaydan sonra karakola gidip ifade verdiklerini anlatan modacı, “Savcı ifadeleri aldıktan sonra hiçbir şey yokmuş gibi adamı serbest bıraktı. Karakoldan çıkarken bile bir ton tehdit etti. Bana bir şey olursa o gece görev yapan savcı sorumludur” dedi.



* ”Binlerce sarhoş Bodrum sokaklarında dolaşıyor. 15-16 yaşındaki çocuklar ellerinde içkiler, geziyor. Avrupa’da Amerika’da, sokakta ya da parkta alkol al hemen tutuklanıyorsun, burada büyük bir tezat var” eleştirisini yapan İpekçi’nin son sözü isyan niteliğinde: “Demek ki biz birçok ülkeden daha özgürüz. Eğer ki bu kadar özgür bir ülkeysek, ben zaten çıplak dolaşmayı seviyorum, bundan sonra çırılçıplak dolaşırım. Vallahi dolaşırım.”





