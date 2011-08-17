-Cemil Çiçek'ten teröre tepki TBMM (A.A) - 17.08.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki hain saldırıyı değerlendirirken, ''Bu eylemin ramazan ayında meydana gelmiş olması bu eylemi yapan ve ona destek verenlerin de nasıl insan olduklarını, hatta insan olup olmadıklarını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum'' dedi. Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı iade-i ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, sorularını yanıtladı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, sözlerine başlarken, Hakkari-Çukurca karayolundaki hain saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, TSK ve bütün millete başsağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Terörün, Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın en acımasız gerçeği olduğunu belirten Çiçek, bu acıyı en çok yaşayan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. Devletin, milletin neredeyse yarım asırdır terörün her türlüsüyle mücadelede ettiğini, bunun karşılığında çok ağır bedeller ödediğini ifade eden Çiçek, son şehitlerin de üzüntü ve acıyı bir kat daha artırdığını kaydetti. ''Bunu yapanları, buna destek verenleri, buna imkan sağlayanları lanetliyorum, şiddetle kınıyorum'' diyen Çiçek, sözlerine şöyle devam etti: ''Bu eylemin Ramazan ayında meydana gelmiş olması, bu eylemi yapan ve ona destek verenlerin de nasıl insan olduklarını, hatta insan olup olmadıklarını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Çünkü Ramazan ayı insanın, insani değerlerin kardeşliğin, dayanışma duygusunun daha fazla öne çıktığı bir aydır. Böylesine bir ayda, böylesine bir vahşetin ve hıyanetin gerçekleşmiş olması üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Terörle mücadele kolay değildir. Bunu en iyi bilen ülke biziz. Maalesef, terörle mücadelede de tek bir tedbir yoktur. Ülke olarak hepimiz acımızı içimize atarak, yüreğimize taş basarak, doğru olan neyse onu yapıyoruz ve yapmalıyız. Bunun ilk şartı terör eylemleri neden ortaya konuyor, neden bu vahşetler ve cinayetler işleniyor ve neden şimdi? Bunların soğuk kanlı bir şekilde değerlendirilmesi şarttır. Aksi halde terörün oyununa gelmiş oluruz. Tabiatıyla devletimiz elinden gelen çabayı sonuna kadar gösterecektir. Bu acılar terörle mücadele konusunda devletin ve milletin kararlığına en ufak şekilde zafiyet getirmez. Acılarımız ne kadar büyük olursa olsun, yapmamız gereken şey, başta siyasi partiler olmak üzere terörle mücadele konusunda birliğimizi, kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirmek, dayanışmamızı daha da artırmak ve devletimizin aldığı ve alacağı tedbirlerin arkasında olmaktır. Türkiye bunların üstesinde gelecektir. Bu noktada inancımızda en ufak tereddüt hasıl olmamalıdır.''