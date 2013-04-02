Cemil Çiçek'ten komisyona liderler turu koşulu: Taslak metin çıkarın

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun 8 Nisan’a kadar olan bir haftalık temposu neredeyse kaderini belirleyecek. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, üç saatlik yemekte bir araya geldiği komisyon üyelerine, liderler turunun ancak, ‘somut bir taslak metin’ çıkarılması durumunda olabileceği mesajı verdi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Uzlaşma Komisyonu’nun ‘liderler turu’ önerisine, ‘somut bir taslak metin’ koşulunu gösterdi. Anayasa Uzlaşma, kritik bir haftanın tam ortasında. 8 Nisan Pazartesi gününe kadar yoğun tempoda çalışılacak. 5 Nisan tarihine kadar her parti, Anayasa’nın başlangıç ve geçici maddeler olmak üzere kalan tüm maddeler için önerilerini sunacak. Komisyon, ortak bir taslak metin çıkarmaya çalışacak. Komisyonun, hafta içindeki performansı TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le gelecek hafta pazartesi günü değerlendirilecek. Bu değerlendirmede, anlaşmazlıkları gösteren ‘kırmızıların’ nasıl kaldırılacağı da konuşulacak. Çiçek, son şekillenmeye göre, liderler turu yapıp yapmama kararı verecek. Liderle turu, komisyonun devamı açısından önemli bir nokta olarak görünüyor.

AKP’li Şentop: Anlaşamazsak yolumuza devam ederiz

TBMM’de eski adı ‘tabur’ olan Meclis kampüsündeki lokantada, dün akşam geç saatlere kadar süren yemekte AKP, bir kez daha kendi seçeneklerini gündeme getirdi. AKP’li Mustafa Şentop, “ Anlaşırsak anlaşırız. Anlaşamazsak kendi taslaklarımızla yola devam ederiz” dedi.

‘Meşruiyet krizi doğar’

Şentop’un bu sözleri üzerine CHP’li Kart , “ Uzlaşırsak, uzlaşırız’ sorun da tam bu. Bu, uzlaşamazsak ,’dayatmacı Anayasa’ demektir. Bu, demokratik meşruiyet krizinin doğması anlamına gelir” dedi. Kart’la aynı görüşü paylaşan Rıza Türmen de, Referandumun meşruiyet krizini ortadan kaldırmayacağına dikkat çekti.

Çiçek’e ‘belirsizliği ortadan kaldırmadınız’ eleştirisi

CHP’li Atilla Kart, yemekte TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i, belirsizlikleri ortadan kaldırma konusunda inisiyatif almamakla eleştirdi. AKP’nin, ‘başkan’ önerisinin komisyona sunulduğu Ocak ayından itibaren çalışmaları bloke ettiğine dikkat çeken Kart, “ Bu öneri, komisyon üzerinde bir baskı oluşturdu. Çalışmaları bloke etti. Ne yapsanız, karşınıza başkan önerisi çıkıyor. Siz işin özününe girmediniz. Belirsizliği ortadan kaldırma konusunda inisiyatif almadınız”.