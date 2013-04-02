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Politika

Cemil Çiçek'ten komisyona liderler turu koşulu: Taslak metin çıkarın

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Uzlaşma Komisyonu’nun ‘liderler turu’ önerisine, ‘somut bir taslak metin’ koşulunu gösterdi

02 Nisan 2013 17:47

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun 8 Nisan’a kadar olan bir haftalık temposu neredeyse kaderini belirleyecek. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, üç saatlik yemekte bir araya geldiği komisyon  üyelerine, liderler turunun  ancak,  ‘somut bir taslak metin’ çıkarılması durumunda  olabileceği mesajı verdi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Uzlaşma Komisyonu’nun  ‘liderler turu’  önerisine, ‘somut bir taslak metin’ koşulunu gösterdi. Anayasa Uzlaşma,  kritik bir haftanın tam ortasında. 8  Nisan Pazartesi gününe kadar  yoğun tempoda  çalışılacak.  5 Nisan tarihine kadar her parti,  Anayasa’nın başlangıç  ve geçici  maddeler olmak üzere kalan tüm  maddeler  için önerilerini sunacak.  Komisyon, ortak bir taslak metin çıkarmaya çalışacak.  Komisyonun, hafta içindeki performansı TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le gelecek hafta pazartesi günü  değerlendirilecek.  Bu değerlendirmede,  anlaşmazlıkları gösteren  ‘kırmızıların’ nasıl kaldırılacağı da konuşulacak.  Çiçek,  son şekillenmeye göre,  liderler  turu yapıp yapmama  kararı verecek. Liderle turu,  komisyonun devamı açısından önemli bir nokta olarak görünüyor.

 

AKP’li Şentop: Anlaşamazsak yolumuza devam ederiz

 

TBMM’de eski adı  ‘tabur’ olan Meclis kampüsündeki lokantada, dün akşam geç saatlere kadar  süren yemekte  AKP, bir kez daha kendi seçeneklerini  gündeme getirdi.  AKP’li Mustafa Şentop, “ Anlaşırsak anlaşırız. Anlaşamazsak kendi taslaklarımızla yola devam ederiz” dedi. 

 

‘Meşruiyet krizi doğar’

 

Şentop’un bu sözleri üzerine CHP’li Kart , “ Uzlaşırsak, uzlaşırız’  sorun da tam bu.  Bu, uzlaşamazsak ,’dayatmacı Anayasa’ demektir.  Bu, demokratik meşruiyet krizinin doğması anlamına gelir”  dedi.   Kart’la aynı görüşü paylaşan Rıza Türmen de,  Referandumun meşruiyet krizini ortadan kaldırmayacağına dikkat çekti.

 

Çiçek’e ‘belirsizliği ortadan kaldırmadınız’ eleştirisi

 

CHP’li Atilla Kart, yemekte TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i, belirsizlikleri ortadan kaldırma konusunda inisiyatif almamakla eleştirdi.  AKP’nin, ‘başkan’ önerisinin komisyona sunulduğu Ocak ayından itibaren çalışmaları bloke ettiğine dikkat çeken Kart,  “ Bu öneri, komisyon üzerinde  bir baskı oluşturdu.  Çalışmaları bloke etti. Ne yapsanız, karşınıza başkan önerisi çıkıyor. Siz işin özününe girmediniz.  Belirsizliği ortadan kaldırma konusunda inisiyatif almadınız”.

 

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