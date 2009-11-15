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Politika

Cemil Çiçek'ten AB'ye Kıbrıs resti

KKTC'nin kuruluşunun 26. yıldönümü törenlerle kutlanıyor. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Avrupa Birliği'ne mesaj gönderdi.

15 Kasım 2009 02:00

T24 - KKTC'nin kuruluşunun 26. yıldönümü törenlerle kutlanıyor. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Avrupa Birliği'ne mesaj gönderdi. Çiçek, "Birileri, 'ya Kıbrıs ya AB' diyorlarsa Türkiye'nin tercihi 'sonsuza kadar Kıbrıs Türkü'nün yanında olmak' olacaktır" dedi.

Yunanistan, 15 Kasım'a 'kara bir sayfa' dedi

Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törenlere katılan Çiçek, Kıbrıs'ta çözüm istediklerini ama bunun "Her şeye rağmen çözüm" olmadığını vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için "Çok yoğun, ama temkinli" bir uğraş verdiklerini söyledi.

Talat, Rumlarla sürdürülen görüşmelerde sürecin hızla ilerlemesi için çalışan bir strateji izlediklerini söyledi.

KKTC lideri dün de, Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye'nin Kıbrıslı Türkleri terk edeceği hayaliyle yaşadığını ifade etmişti.

Talat'a yanıt ise gecikmedi. KKTC'yi "sahte devlet" olarak nitelendiren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak yıldönümü etkinliklerini kınadı.

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