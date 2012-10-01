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Cemil Çiçek: Yeni anayasa mecburiyettir

Yeni anayasanın mecburiyetine değinen TBMM Başkanı Çiçek, 'Darbeleri soruşturan bir Meclis, darbe hukukuyla yoluna devam edemez' dedi

01 Ekim 2012 18:15

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmaya başladığı 19 Ekim 2011 tarihinden önce yeni anayasanın toplumsal bir talep olduğunu, bugün ise bir mecburiyet haline geldiğini belirtti.  ''Yeni anayasa bizim için mecburiyettir. Bunu başarmak zorundayız. Darbeleri soruşturan bir Meclis, darbe hukukuyla yoluna devam edemez'' dedi.

TBMM Genel Kurulu, 24. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında saat 15.00'de özel gündemle toplandı.

Toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek birleşimi açan TBMM Başkanı Çiçek, sunuş konuşmasına başladı.

Parlamentoların sorunlarını çözen kurumlar olduğuna işaret eden Çiçek, şöyle konuştu:

''Çözmemiz gereken içerde ve dışarda birçok sorunumuz var. Birlikte uygarca tartışarak, uzlaşarak sorunlarımızı çözmek zorundayız. Bu dönem iki konuda başlangıç yaptık. Bunları olumlu sonuçlandırmak için tarihi sorumluluğumuz var. Birincisi yeni anayasa. Geçen dönem toplumsal talepti, şimdi bizim için mecburiyettir. Bunu başarmak zorundayız. Darbeleri soruşturan bir Meclis, darbe hukukuyla, darbe anayasasıyla yoluna devam edemez. İşleri geciktiremeyiz ve öteleyemeyiz. Yeni bir anayasa yapmak tarihi sorumluluğumuzdur. İkincisi ise siyasi etik komisyonunun kurulmasıdır.''

Çiçek, terörün toplumun geleceğine, huzur, barış ve istikrarına yöneltilmiş en büyük tehdit olduğunu belirterek, ''Bu konuda milletçe dayanışma içinde olmalıyız'' dedi.

 

Gül TBMM'de

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'nin 24. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapmak üzere Meclis'e geldi.

TBMM'ye gelişinde, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam tarafından askeri törenle karşılanan Gül, tören kıtasını denetledikten sonra, Sağlam eşliğinde Şeref Kapısı'ndan Meclis Ana Binası'na geçti. Gül'ü burada TBMM Başkanı Cemil Çiçek karşıladı. Başkanlık Kürsüsü'nün ark

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