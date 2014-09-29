Cemil Çiçek: Tezkereler yarın gelebilir

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) ve Irak'ta PKK'ya karşı operasyon yetkisi veren tezkerelerin yarın Meclis'e gelebileceğini söyledi. Çiçek, tezkerelerin içeriğini tam olarak bilmediğini belirtti.

Cemil Çiçek, TBMM'nin 24. Dönem 4. Yasama Yılı'nı değerlendirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tezkerelerin henüz gelmediğini belirten Çiçek, yarın gelebileceğini ancak içeriğini bilmediklerini ifade etti.

Anayasa değişikliği

Anayasa değişikliği ile ilgili olarak Çiçek, "Eğer partilerimiz arzu ediyorsa, bu noktada bir mutabakat, kuvvetli irade varsa, cumartesi, pazar da çalışırız. Zaten yeteri kadar çalışma yapıldı. Anlaşamadığımız maddeler üzerinde bile, her bir madde için en az 3, 5 kez müzakere açıldı" dedi.

"Sıfırdan başlıyor değiliz. Hangi madde üzerinde, ne düşünüldüğü üzerinde yeteri kadar çalışma var" diyen Çiçek, "60 madde isteniyorsa 60 olur. Kısmi bir değişiklik isteniyorsa o da mümkün olabilir. Teorik olarak ona bir engel yok" diye konuştu.

'Tezkereler yarın gelebilir'

Tezkerelerin henüz gelmediğini belirten Çiçek, yarın gelebileceğini ancak içeriğini bilmediklerini ifade etti.

'Parlamento olarak ciddi bir yıpranmışlık içine giriyoruz'

İçtüzük değişikliği konusunda Çiçek, "Eğer bu çıkarılacak içtüzük 'şu partinin işine yarar, buna yaramaz' deniliyorsa 25. Dönem'e kalır, o tarihte başlar. Onun için bence en kolay, kestirme, kısa yoldan yapılabilecek düzenleme içtüzükle ilgilidir. Gerçekten buna ihtiyaç var" dedi. "Farkında olmadan bu gerginlikler nedeniyle parlamento olarak ciddi bir yıpranmışlık içine giriyoruz diyen Çiçek, "Parlamentonun hukukunu, itibarını korumak bizim asli görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Bu parlamentonun, bu Meclis'in hepimizin kişiliğinden, onurundan daha öte, yüksek bir onuru, itibarı var. Buna yerli yersiz tartışmalarla gölge düşürüyorsak, kürsünün bu tarafında 'Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum' deyip, öbür tarafta yüce lafıyla bağdaşmayacak, görüntüler, kavgalar, milletvekilinini itibarını, Meclis'in itibarını ciddi ölçüde zedeliyor" dedi.

'Meclisi kimse gözardı edemez'

Muhalefet etkin denetimini yapsın diyen Çiçek, "Bunun nasıl olacağı konusunda gittiğimiz parlamentolarda iktidar ve muhalefetten arkadaşlar uygulamalarını görüyor. En son ziyaretimde iki kamaralı bir parlamento, senato ve temsilciler meclisinde soru önergeleri nasıl yanıtlanıyor, gördüler, karşılıklı etkileşim içinde. Biz şimdi soruyu soracağız, cevabı belki 25. Dönem'e bile yetişmeyecek, anında yapmak lazım. Meclis'i kimse gözardı edemez, herkes gelip Meclis'te bilgi, hesap verecek. Herkes, kamuoyu neyin ne olduğunu öğrenecek, tercihini ona göre yapacak" dedi.

'Meclis Başkanı o partinin bir parçası bu partinin politikasının unsuru değil'

Cemil Çiçek sözlerine, "Meclis Başkanı, o partinin bir parçası, bu partinin politikasının unsuru değil. Herkes talebini serbestçe yapar ama ben hukuka uyacağım. Hukuk ise en önce yazılı kurallardan ibaret. Bu yazılı kurallar bu işe cevaz vermiyor. Bunun yol ve yöntemini hep beraber tartıştık, konuştuk" diyen Çiçek, "Onun için içtüzük ihtiyacı çok açık ortadadır. Aksi halde bugün tartıştığımız konularda bir netice elde etme imkanı da olmayacaktır. Bunun en açık örneği, somut örneği soruşturma önergeleridir. Orada hem yargının yaptığı yanlışlık, keyfilik var, -kim ne derse desin-, buna karşılık İçtüzükte olmayan, Ceza Muhakemesi Kanunu'na, Ceza Kanunu'na, mevzuata aykırı bir çok talep. Bunların hepsini bir hukuk zeminine oturtmakta ciddi zorluk çekiyoruz. Bu dönem olmayacaksa bile hiç olmazsa 25. Dönem'e güzel bir miras bırakmış olalım. Bunu, Meclis'in itibarı açısından çok önemsiyorum" dedi.