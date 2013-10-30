Cemil Çiçek: Meclisimiz başörtülü vekillere karşı olgunluk gösterecek

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, başörtülü milletvekili tartışmasına ilişkin, "Meclisimiz inanıyorum ki kendisine yakışan olgunluğu gösterecek. Ben de böyle bir Meclis'e mensup olduğum için büyük bir gurur ve iftihar duydum bugüne kadar" dedi.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek başörtüsü ile ilgili açıklama yaptı.

Çiçek'in açıklamasından satır başları şöyle:

-Memnuniyetle gördüğüm bir husus var ki bizim toplumumuz son derece demokrasiyi benimsemiş olgun bir toplum. Bizim halkımızın böyle bir demokratik olgunluğu var. Siyasi partilerimizin de olumlu mesaj ve katkılarıyla da bugün bu sorun toplumun gündeminde olan bir konu olarak görülmüyor bana göre. Bu sorun çözüldü, üniversitelerimiz de çözüldü, sokaklarda çözüldü herkes de katkı verdi.

-Bizler milletvekilleri olarak toplum adına burada görev yapan insanlarız. Bize düşen toplumun çözdüğü sorunu bizim de aynı olgunlukla karşılamamız ve değerlendirmemiz gerekmektedir. Ben inanıyorum ki TBMM'de görev yapan arkadaşlarımız bu olgunluğu gösterecektir. Eğer böyle bir teşebbüs olursa karşılıklı sevgi saygı ve hoşgörü çerçevesinde konu halledilecektir.

-Meseleyi bu çerçevede değerlendirmek uygun olacaktır onun ötesine taşımak doğru olmayacaktır. Farklı düşünenler demokratik üslup çerçevesinde söylenebilir. Toplum bu konuyu çözdüğüne göre, toplumun gerisine düşmememiz gerekir.

-Yarın Meclis için olağan bir gün. Olağanüstü bir anlam yüklemeyelim. Bunu sizden de rica ediyorum. Reyting yapacağız, onu yapacağız bunu yapacağız diye olağanüstü bir hava vererek Türkiye'ye yeni bir kısım sıkıntılar yaşatmayalım. Onun için toplumun çözdüğü konuyu çiz de çözülmüş olarak kabul edin ve öyle bakın.

-Yarın Meclis'in olağan gündemidir. Bugün yöneten arkadaşımız kimse, nöbetçi arkadaşımız kimse, ki bunlar bir ay önceden belli olur, oturumu o yönetecektir. Yarın Meclisimiz kendisine yakışan, olgunluğu gösterecektir ve ben de böyle bir Meclis'e mensup olduğum için gurur duydum ve bundan sonra da duyarım.

-Partilerimiz hep sağduyuluydu. Böyle özel bir çağrı yapılmadı. Siyaset adamları her zaman sağduyulu olmak zorundadır.