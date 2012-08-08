Cemil Çiçek Meclis'i toplantıya çağırdı, AKP katılmayacak

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP'nin, Meclis'in olağanüstü toplanmasına ilişkin başvurusu üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, 14 Ağustos Salı günü saat 15.00'de toplanması için çağrıda bulundu. AKP ve MHP, TBMM'nin olağanüstü toplanmasına karşı olduklarını açıklamışlardı. Bu nedenle CHP ile BDP ve bağımsız milletvekillerinin sayıları "toplantı yeter sayısı" olan 184'e ulaşmadığı için TBMM'nin olağanüstü toplanması zor görünüyor.

TBMM Başkanı Çiçek, parti gruplarına gönderdiği “Olağanüstü toplantı çağrısı” yazısında, şu ifadelere yer verdi:

“TBMM, CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, 'Son günlerde tırmanan ve yöntem değiştiren terör olayları ile Suriye ve Irak'la ilişkilerimiz bağlamında ülkemizin karşı karşıya bulunduğu iç ve dış tehditler konusunda bir genel görüşme açılmasına' ilişkin önergesini görüşmek için yeter sayıdaki üyenin istemi üzerine, Anayasa'nın 93 ve TBMM İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince 14 Ağustos 2012 Salı günü saat 15.00'de olağanüstü toplantıya çağrılmıştır.”

Erdoğan: Ak Parti bu oyuna gelmez

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin terör olayları ile Irak ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasına tepki göstererek, "AK Parti böyle bir genel görüşme gündemiyle parlamentoya gelmeyecektir; bunu da buradan söylüyorum. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? 'Terör örgütü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bile istediği zaman toplayabilecek güçtedir.' Bu, bu anlama gelir. Ama AK Parti bu oyuna gelmez" dedi.

Toplanmak için 184 milletvekili gerekiyor

CHP 110 imzayı bularak TBMM’yi terör olayları nedeniyle olağanüstü toplantıya çağırdı. Ancak ana muhalefet partisinin MHP’den beklediği destek gelmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Beş saat konuşacakları yerde Şemdinli’de beş saat devletin yüzünü göstermelerinin daha doğru olacağı kanaatindeyim” diyerek partisinin tavrını açıkladı. İçtüzüğe göre CHP’nin toplantı yeter sayısı olan 184 milletvekiline ulaşması gerekiyor. CHP, 110 milletvekiliyle TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırabiliyor, ancak görüşmelerin başlatılmasını sağlayamıyor.