Cemil Çiçek yeni anayasa için liderler turuna çıkıyor

Hülya Karabağlı/Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu TBMM Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından toplandı. Toplantıda tüm partiler eteklerindeki taşları döktü. CHP, MHP ve BDP komisyonun çalışmasından yana tavır sürdü. Uzun tartışmalar sonrası Cemil Çiçek'in liderler turu yapması kararlaştırıldı.

Bu karar Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmasına devam edeceği anlamına geliyor. Çözüm Komisyonu yarın saat 14.30'da toplanacak.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda AKP’nin "Başkanlık" sistemi önerisi var. CHP, MHP ve BDP de güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yana.