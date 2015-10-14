Cemil Çiçek: İstifa, demokratik ülkelerde bir yol olarak var; bizde yok...

Ankara'daki barış mitingi öncesinde meydana gelen ve 97 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları değerlendiren Eski Meclis Başkanı AKP'li Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı'na yapılan istifa çağrısıyla ilgili olarak, "Demokratik ülkelerde istifa var. Ama bizde yok" dedi.

1 Kasım seçimlerinde AKP'den Ankara milletvekili adayı olan Cemil Çiçek, Ankara'daki katliamla ilgili, "Türkiye her olaydan sonra böyle bir istifa ile karşı karşıya kalacaksa, bir de işin o kısmını düşünelim" diye konuştu.

İstifa müessesinin demokratik ülkelerde olduğunu dile getiren AKP'li Çiçek şunları söyledi:



"Şimdi Suruç olayı var. Hemen bunun arkasından bir istifa. Ondan sonra Ankara, arkasına bir istifa. İstifa konusu ben anlarım da bağlamından çıkartıp realiteden kopuk olarak telaffuz ettiğiniz takdirde ne anlama gelir.



Biz işi esasından çıkartarak yine tartışmaya başladık. İstifa bazı ülkelerde, demokratik ülkelerde bir yol olarak var. Bizde yok... İstifa meselesi bugünün meselesi değil."