Cemil Çiçek, 'iki ayyaş' önergesini geri çevirdi

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Gezi Parkı’ndan sonra ‘iki ayyaş’ sorularını geri çevirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “iki ayyaşın yaptığı yasa” sözüyle kimleri kastettiğine ilişkin soru önergesinin TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından işleme konulmadan iade edildiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta da İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Çiçek’in Gezi Parkı olaylarına ilişkin soru önergelerini iade ettiğini söyleyerek tepki göstermişti.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, yazılı bir basın açıklaması yaparak, Erdoğan’ın “İki ayyaş” sözüyle ilgili önergesini iade eden TBMM Başkanı Çiçek’e tepki gösterirken, yasama yılı sonunda yaşanan gerginlik ve kavgalar dolayısıyla Erdoğan ve Çiçek’i kınadı.

'TBMM Başkanı’nın görevi, Başbakanı koruyup kollamak mı?'

Önergesinin “istişare amaçlı” olduğu gerekçesiyle iade edildiğini belirten Oran, “TBMM Başkanı, sadece Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iki dudağı arasından çıkanları emir telakki ederek, tamamen buna angaje olamaz. Anayasamız var TBMM İçtüzüğümüz var ve kendisinden İçtüzüğü TBMM’de temsil edilen 4 parti için de eşit uygulamasını bekliyoruz. TBMM Başkanı’nın görevi Başbakan’ı koruyup kollamak, onun zaten kendi ağzından çıkmış sözlerinin TBMM tutanaklarına geçmesini önleyerek, AKP Genel Başkanı’nı zor durumda bırakmamak için ilgili önergeleri reddetmek değildir” dedi.