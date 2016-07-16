T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Cemil Çiçek: Bu bir milat olmalıdır; Meclis bugün demokrasi mücadelesi yürütüyor

"Saat 14:00'de Meclis olağanüstü toplantıya çağırdı; oraya katılacağız"

16 Temmuz 2016 08:21

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, darbe girişimiyle ilgili olarak, "Güçlü bir millet, güçlü bir devlet olacaksak farklılıklar aramızda bir husumet sebebi olmamalıdır. En az oksijen kadar ihtiyaçtır. Bunların hepsini konuşacağız. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Bu bir milat olmalıdır. Yakın siyasi tarihimizde ben üçüncü defadır sabahlıyorum" diye konuştu.

 CNN Türk'e canlı bağlanan Cemil Çiçek'in yaptığı konuşmadan satır başları şöyle: 

"Biz 140 yıllık parlameter geçmişi olan bir ülkeyiz. Ama Meclis'e bomba atıldı. Zaman zaman atılmaya devam ediyor. Bu yol yol değil. Bu yol çıkmaz yol. Yol yakınken... Bu ülkenin vatandaşı, bombalandı, bu milletin iradesini temsil eden Meclis. Bu yanlışın nersinden dönülürse kardır. 

"Tabiatıyla Meclis'in açık tutulması lazım. Şu kurum bu kurum yokken Meclis vardı. Milli mücadeleyi yürüttü. Bugün de demokrasi mücadelesi yürütüyor. Saat 14:00'de Meclis olağanüstü toplantıya çağırdı oraya katılacağız. Bu olayla ilgili 23 Nisan'daki gibi taşıdıkları ruhu kamuoyuna bir kez daha ifade etme şansı bulacak. Tüm partilerden grup başkanvekilleri var. İnanıyoruz ki milletimiz de arkamızda durmaya devam edecek.

"Güçlü bir millet, güçlü bir devlet olacaksak farklılıklar aramızda bir husumet sebebi olmamalıdır. En az oksijen kadar ihtiyaçtır. Bunların hepsini konuşacağız. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Bu bir milat olmalıdır. Yakın siyasi tarihimizde ben üçüncü defadır sabahlıyorum"

 

ETİKETLER

TBMM BaşkanıCemil Çiçekdarbe girişimi

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi meydanlara davet ediyorum; en ağır bedeli ödeyecekler!

"Bana karşı bir girişim olmadı"

TBMM kampüsüne iki bomba atıldı!

TBMM Genel Kurulu'ndaki milletvekilleri Meclis'te duman olduğunu söylerken, iyi olduklarını ifade ettiler

Başbakan Yıldırım: General seviyesinde öldürülenler var

"Her geçen an daha iyiye gidiyor. Şu anda 120'nin üzerinden tutuklama var"

Savcılık, 'darbeye teşebbüs' soruşturması başlattı

"Türk milletine karşı harekete geçen cuntacıların gözaltına alınması rica olunur"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24