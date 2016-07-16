Cemil Çiçek: Bu bir milat olmalıdır; Meclis bugün demokrasi mücadelesi yürütüyor

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, darbe girişimiyle ilgili olarak, "Güçlü bir millet, güçlü bir devlet olacaksak farklılıklar aramızda bir husumet sebebi olmamalıdır. En az oksijen kadar ihtiyaçtır. Bunların hepsini konuşacağız. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Bu bir milat olmalıdır. Yakın siyasi tarihimizde ben üçüncü defadır sabahlıyorum" diye konuştu.

CNN Türk'e canlı bağlanan Cemil Çiçek'in yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"Biz 140 yıllık parlameter geçmişi olan bir ülkeyiz. Ama Meclis'e bomba atıldı. Zaman zaman atılmaya devam ediyor. Bu yol yol değil. Bu yol çıkmaz yol. Yol yakınken... Bu ülkenin vatandaşı, bombalandı, bu milletin iradesini temsil eden Meclis. Bu yanlışın nersinden dönülürse kardır.

"Tabiatıyla Meclis'in açık tutulması lazım. Şu kurum bu kurum yokken Meclis vardı. Milli mücadeleyi yürüttü. Bugün de demokrasi mücadelesi yürütüyor. Saat 14:00'de Meclis olağanüstü toplantıya çağırdı oraya katılacağız. Bu olayla ilgili 23 Nisan'daki gibi taşıdıkları ruhu kamuoyuna bir kez daha ifade etme şansı bulacak. Tüm partilerden grup başkanvekilleri var. İnanıyoruz ki milletimiz de arkamızda durmaya devam edecek.

"Güçlü bir millet, güçlü bir devlet olacaksak farklılıklar aramızda bir husumet sebebi olmamalıdır. En az oksijen kadar ihtiyaçtır. Bunların hepsini konuşacağız. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Bu bir milat olmalıdır. Yakın siyasi tarihimizde ben üçüncü defadır sabahlıyorum"