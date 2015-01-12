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Politika

Cemil Çiçek: Bakanların konuşma tapeleri savcılığa gönderilecek

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, dört eski bakan hakkında, TBMM Genel Kurulu'ndaki Yüce Divan oylamasına ilişkin değerlendirmede bulundu

12 Ocak 2015 14:40

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan dört eski bakanın Yüce Divan'a sevki için TBMM Genel Kurulu'ndaki oylama öncesi 'tapelerin imhası' konusuna açıklık getirdi. Bakanların çocuklarıyla yapıtığı görüşmeleri içeren taplerin Meclis'te imha edilmeyeceğini kaydeden Çiçek, "Tapeler savcılığa gönderilecek" dedi.

Türkiye'nin "siyasi etik" yasasına ihtiyacı olduğunu belirten Cemil Çiçek, Komisyon raporlarının da en kısa zamanda görüşüleceğini belirtti. "Süresi ben dağıttığım andan itibaren azami 10 gün. Bunu uzatmanın imkânı yok. İçtüzük, anayasa hepsi bağlayıcı" diye konuştu.

Milliyet Gazetesi'ne konuşan Çiçek, tapelerin imhasının da mümkün olmayacağını söylerken, daha önceki komisyonlarda bu tip delillerin yer almadığını hatırlattı, "İlk kez karşılaşıyoruz" dedi. Çiçek, "Tapeler savcılığa gönderiliyor, Meclis'te imha edilmeyecek. Tapeler dışında dosyada kalacak imha edilmeyecek olanlar varsa bunlar dosyanın eki olarak bizim arşivimizde kalır" dedi.

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