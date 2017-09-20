Cemil Candaş cinayeti davasında jandarma raporu mahkemeye ulaştı

Özden ATİK /İSTANBUL,(DHA) Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş\'ın 18 Temmuz\'da belediye binasında vurularak öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Candaş\'ın vurulma anı görüntülerine ilişkin İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği\'nce verilen raporda, sanık Şenol Şahin\'in maktülün hangi bölgesini hedef aldığının anlaşılamadığı belirtildi. Sanık Şahin önceki savunmasında, \"Maktulün uzun boylu ve yapılı olduğunu görünce burnuna vurmaktan vazgeçip silahla ateş ettim\" demişti.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Avcı, Şenol Şahin ve Engin Gölve katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık Mithat Yılmaz\'ın da hazır bulunduğu duruşmaya, öldürülen Cemil Candaş\'ın eşi Nurcan Candaş ile kardeşi Cemal Candaş, Naci Candaş ve Çağlar Candaş ile Ezgi Sezgin de geldi.

VURULMA ANI GÖRÜNTÜLERİNE İLİŞKİN RAPOR GELDİ

Mahkeme Başkanı Nimet Demir, Candaş\'ın vurulma anı görüntülerine ilişkin İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği\'nden istenen bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini söyledi. Raporda, maktulün arkasından yaklaşan sanık Şenol Şahin\'in silahını çıkarıp maktule doğrulttuğu sırada çevredeki insanların tepkilerinden anlaşıldığı üzere silahını ateşlediği ve kameranın görüş alanının dışında kalmasından dolayı ilk ateş anında maktulün hangi bölgesinin hedef alındığının anlaşılamadığı belirtildi. Güvenlik görevlisi müdahale etmeden önce ikinci kez silahını ateşleyen bu sanığın silahının namlusunun açı ve pozisyonu da görüntülerde yer almadığından, maktulün hangi bölgesinin hedef alındığının belirlenemediği ifade edildi. Sanık Şahin\'in sağ elindeki silahını yere doksan derecelik açıyla kaçmakta olan maktule doğru ısrarlı bir şekilde hedef göstererek ateş ettiği, bu sırada da silahın geri teptiği ve maktulün tarafındaki camların mermilerden dolayı kırıldığı anlatıldı. Raporda, güvenlik görevlisinin yaptığı müdahalenin sanığın hedef gözeterek ateş etmesini engelleyebilecek nitelikte olmadığı kanaatine varıldığı da belirtildi. Sanık avukatları gelen raporlara ilişkin beyanda bulunmak için süre istedi.

KETENLER HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENİRSE BU DOSYAYLA BİRLEŞECEK

Mahkeme heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu\'nca Cemil Candaş\'ın öldürülmesine ilişkin Mehmet Tüysüz, Rıza Keten, Selahattin Keten ve Levent Karaman hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanarak iddianame düzenlenmesi durumunda bu davayla birleştirilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, cinayetin faili olduğu belirtilen sanık Şenol Şahin\'in, \"Tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan, sanıklardan Mithat Yılmaz\'ın da \"Cinayeti azmettirme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Diğer sanıklar Engin Gölve, Hacı Avcı, Bilal Yaman ve Metin Şentürk\'ün \"Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme\" suçundan 15\'er yıldan 20\'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Cemil Candaş\'ı kurşunlayan sanık Şenol Şahin ifadesinde, \"Rıza Keten bana tuvalette silahı verdi. Silahı üzerime aldım. Bana verdiği silahı kamufle etmek için verdiği sarı zarfla tuvaletten çıktım. Koridorda dolandım, maktulü tanımadığım için tedirgin dolandım. Tuvaletin çıkışında farkettim o olduğunu. Peşinden giderek ayağına sıktım. Tam silahı atıp kaçacakken güvenlik üstüme atladı. Maktulün uzun boylu ve yapılı olduğunu görünce burnuna vurmaktan vazgeçip silahla ateş ettim\" demişti.