Cemil Bayık'ın AKP'li babası: Beni de kaçırın

PKK’nın yaşayan 3 kurucusundan biri ve örgütün 2 numaralı ismi “Cuma” kod adlı Cemil Bayık’ın Elazığ’ın Keban İlçesi’nde yaşayan AKP'li anne ve babası, uzun yıllar sonra suskunluklarını bozdu. Mustafa Bayık “Kürt sorunu öldürme ve adam kaçırmayla çözülecekse ben de gönülden AK Partiliyim, önce beni kaçırsınlar” dedi.

Habertürk gazetesi'nden Ahmet Yukuş'un haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı Elazığ Askeri Bakım Onarım Fabrikası’ndan 1996 yılında emekli olan 82 yaşındaki Mustafa Bayık ve 80 yaşındaki eşi Reyha Bayık, Elazığ’a 40 kilometre mesafedeki 80 haneli Aşağıçakmak Köyü’nde yaşıyor. Köy halkı, örgüt liderinin köylerinden çıkmasını kabullenemedikleri için yaşlı çift ile dostluk ve akrabalık bağını koparmış. Mahalle baskısı gören Bayık’ın ailesi “Allah içinde bulunduğumuz duruma kimseyi düşürmesin” diyor.

AKP üyesi

Kürt sorununun çözümü için 3 yıl önce AKP Keban İlçe Teşkilatı’na üye olduğunu söyleyen baba Bayık oğlunu parasızlık yüzünden kaybettiğini belirterek, “Cemil çok zeki ve dini inançlarına bağlı biriydi. Öğretmen olması, vatanına, milletine faydalı bir insan olması için okula gönderdim. O dönem çobanlık yaptığım için Ankara’ya gönderdiğim para yetmeyince kandırıp dağa götürdüler” diye konuştu.

'Türk çocuğu, vatanın ferdi'

Askeri fabrikadan emekli olduktan sonra 3 kez hacca giden Bayık, en büyük arzusunun ölmeden önce kardeş kanının durduğunu görmek olduğunu söyledi. Çatışmalarda ölen bütün tarafların Türk çocuğu ve vatanın birer ferdi olduğunu söyleyen Bayık “Nasıl ki asker-polis bizlerin çocukları ise PKK’lı da bu halkın çocuklarıdır. Başka yerden gelmediler. Örgüt lideri Cemil Bayık benim oğlum, bizi terk edip dağa çıktı. Ancak ben 2.5 yıl askerlik yaptığım ve 27 yıl ordunun ekmeğini yediğim için şehit olan askerlere üzülüyorum. Televizyonda şehit haberini duyunca yüreğim parçalanıyor. Hepsinin anne ve babası, çocuk ile eşlerini düşününce gözüm yaşarıyor” ifadelerini kullandı.

'Oylar çalınmasın diye'

PKK’nın AKP Kürtleri “hain” ilan ederek kaçırmasını da sert bir dille eleştiren baba Bayık, “Silahların konuşulmadığı, ölümlerin olmadığı bir ortamda herkes özgürce siyaset yapmalıdır. Ak Parti’nin çalışmalarını başarılı bulduğum için ben de üyesi oldum. Seçimlerde oyları çalınmasın diye köyde sandık görevlisi olarak çalışıyorum. Öldürmekle, adam kaçırmakla sorun çözülecekse, ben de Ak Parti’nin candan gönülden üyesiyim, beni de kaçırsınlar” dedi. Bayık, genel affın PKK’lılara silah bıraktırabileceğini belirterek “Benim Cemil diye bir oğlum olmadığı için kimseye çağrı yapmıyorum” dedi. Bayık “O bizim için yıllar önce öldü” dediği oğlunun yaşadığını televizyonlardan öğrendiklerini anlattı.

'Sütümü helal etmiyorum'

Cemil Bayık’tan sonra küçük oğlu Ahmet’i de örgüte kaptırdığını söyleyen anne Reyha Bayık, “Oğlum terörist oldu diye bütün akrabalarımız bize düşman oldu. Köyde kimse bizimle konuşmuyor. Tarlada su sırasını bile bize vermiyorlar. Oğlum okuldayken kandırıldı, bunda bizim ne suçumuz olabilir? Sanki biz şehit haberlerine üzülmüyor muyuz? Cemil bize bu sıkıntıları yaşattığı için onu evlatlıktan reddettim. Bize ve bu memlekete yaptıklarından ötürü verdiğim sütü helal etmiyorum” diye konuştu.

'Bir an önce çözmeli'

“Ölümlerin durması için Başbakan bir an önce bir formül geliştirmeli” diyen Bayık şöyle konuştu: “Öcalan ve Bayık ile görüşme tabii ki olmaz ama halkın makul talepleri dikkate alınmalı. Yıllar önce Kürtlere TRT-6 gibi bir televizyon verilseydi bu olaylar bu kadar büyümezdi. Köylerimize su, elektrik, kanalizasyon ve yol yapıldı. İsteyen Kürtçe konuşuyor, Kürtler Cumhurbaşkanı da, general de olabiliyor. Genel başkanımız ve Başbakan’ımız Erdoğan’ın, Kürt sorununu çözeceğine inanıyorum. Hükümet çok güçlü, bir sonraki seçimde bu şansı bulmayabilir, o nedenle bu sorunu bir an önce çözmesi gerekiyor.”

Cemil Bayık kimdir?

1955 Keban doğumlu. Akçadağ Öğretmen Okulu mezunu. 1977’de örgüte katıldı. 1989’da örgütün Avrupa sorumlusu oldu. Öcalan ile örgütü kuran ve bugüne kadar aktif olan tek isim. Silahlı grupları bizzat telsizle yönlendiriyor. Öcalan, yerine geçebilecek isim olarak Cemil Bayık’ı işaret etmişti.