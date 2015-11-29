Cemil Bayık: Silahlı mücadele amacına çoktan ulaştı, artık savaşmak istemiyoruz

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, "Silahlı mücadele amacına çoktan ulaştı. Amaç Kürt sorununu gündemde getirmekti ve biz bunu başardık. Biz artık savaşmak istemiyoruz. Biz, müzakere ve siyasi çözüm istiyoruz" dedi.

Alman Bild am Sonntag'ın bugünkü sayısında Maximilian Kiewel imzasıyla yer alan röportajda Bayık, "PKK, Türkiye ile yeniden savaşta" diye konuştu.

Kandil'de yapılan röportaj şöyle:



Bayık "Ben grubum ile dağlarda yaşıyorum. Biz köyden köye hareket ediyoruz. Bir sığınakta nadiren bir geceden fazla kalıyoruz. Bazen geceleri yola çıkıp yer değiştiriyoruz. Bazen yürüyerek, bazen de otomobille hareket ediyoruz. Hatta birbirimizle iletişimimizde de çok dikkatliyiz. Çok nadiren cep telefonu kullanıyoruz" dedi.



Alman gazeteci, "birçok Alman'ın PKK'yı Almanya'da yakan PKK'lılarla hatırladığını" söyleyince Bayık şöyle konuştu:

Bir süre önce, biz kendi geçmişimizi eleştirel olarak inceledik. Ve biz PKK olarak, kedimizin de hatalar yaptığını gördük. Bunlar arasında, özellikle 90’lı yıllarda, Almanya’da işlenen bazı eylemler de bulunuyor. Bunun için, ben Almanlardan burada bir kez daha özür dilerim. Ben bu hataların tekrarlanmaması konusunda mümkün olan her şeyi yapacağımızı size garanti ederim.



Bayık röportajda "Durum yıllardır olmadığı kadar kötü. Türk hükümeti Tüm Kürt savaşçılar teslim olana veya öldürülene kadar bu savaş sürecek diyor. Bu yüzden ben de evet, biz Kürtler Türkiye ile yeniden bir iç savaş yürütüyoruz diyorum" diye konuştu.

Bayık, röportajda "Silahlı mücadele amacına çoktan ulaştı. Amaç Kürt sorununu gündemde getirmekti ve biz bunu başardık. Biz artık savaşmak istemiyoruz. Biz, müzakere ve siyasi çözüm istiyoruz" diye konuştu.

Bayık, IŞİD'le daha iyi savaşacaklarını söyleyerek "Biz bağışlarla aldığımız kendi silahlarımızla savaşıyoruz. Şayet Batı bize silah verecek olursa, daha iyi savaşırız" diye konuştu.

