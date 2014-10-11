Cemil Bayık: Silahlı birliklerimizi Türkiye'ye geri gönderdik

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Cemil Bayık, "silahlı PKK birliklerini Türkiye'ye geri gönderdiklerini" açıkladı. Bayık Kobanê gösterilerinde Kürtlerin ölmeye devam etmesi durumunda yeniden silahlı mücadeleye başlayacaklarını belirterek "Eğer böyle devam ederse, gerilla, halkımızı korumak için savaşacaktır. Gerillanın asıl görevi, halkı savunmaktır" dedi.

Alman 1. Devlet Televizyonu ARD'nin internet sitesinde Cemil Bayık ile yapıldığı belirtilen bir röportaj metni yayınlandı. Haberde ARD muhabiri Reinhard Baumgarten'e konuştuğu belirtilen Bayık'ın "Silahlı militanları yeniden Türkiye'ye gönderdik" dediği ileri sürüldü.

Haberde, Kandil'de konuştuğu belirtilen KCK Yürütme Konseyi Başkanı Cemil Bayık'ın Kobani gösterilerinde Kürtlerin ölmeye devam etmesi durumunda, yeniden silahlı mücadeleye başlayacaklarını söylediği belirtilerek, Bayık'ın "Eğer böyle devam ederse, gerilla, halkımızı korumak için savaşacaktır. Gerillanın asıl görevi, halkı savunmaktır" dediği aktarıldı.

Haberde, Kobani'de yaşananlar ve Türkiye'de olanlardan hükümeti sorumlu tuttuğunu belirten Bayık'ın 2 yıldan bu yana sürdürülen çözüm süreci görüşmelerinden umutsuz olduğunu aktardığı öne sürüldü.

Bayık: Silahlı birliklerimizi Türkiye'ye geri gönderdik

ARD'nin haberinde Bayık'ın "Hükümet Doğu ve Güneydoğu'da askeri yığınak yapmayı sürdürdüğü için biz de harekete geçtik. Türkiye politikalarını aynen sürdürdüğü için biz de silahlı birliklerimizi Türkiye'ye geri gönderdik. Büyük Millet Meclisi'nde Suriye ve Irak tezkeresinin kabulü bize göre savaş ilanı anlamına geliyor. Tezkerede IŞİD sözü neredeyse hiç geçmiyor. Tezkere ile PKK'ya açıktan savaş ilan edilmiştir. Tezkerenin kabulüyle Türkiye barış sürecini sona erdirmiştir" dediği ileri sürüldü.