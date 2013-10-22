Cemil Bayık: Hükümet süreci canlandırmazsa, silahlı mücadele başlayabilir

KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık, "Sürecin sonuna gelindi. Ya Kürt hareketiyle derin ve anlamlı müzakereleri kabul ederler ya da Türkiye'de iç savaş çıkar" dedi. Bayık, ‘hükümetin barış sürecini kısa süre içinde canlandırmaması halinde’ silahlı mücadelenin yeniden başlayabileceğini söyledi.



PKK'yı da bünyesinde bulunduran Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Eşbaşkanı Cemil Bayık, örgütün ana üssü durumundaki Kandil Dağı'nda, Reuters haber ajansı ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Bayık söyleşide şöyle konuştu:



“Sürecin sonuna gelindi. Ya Kürt hareketiyle derin ve anlamlı müzakereleri kabul ederler ya da Türkiye'de iç savaş çıkar.”

Bayık, sürecin devamının koşulu olarak da, “Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki cezaevi koşullarının iyileştirilmesini”, “anayasa değişikliklerinin yapılacağı konusunda güvence verilmesini” ve “sürecin işlemesinde beklenen gelişmeleri izlemek için üçüncü bir tarafın belirlenmesini” istedi.