Cemil Bayık: Çözüm iradesi konulursa silahlı güçlerin ne olacağı tartışılabilir

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Cemil Bayık çözüm iradesi ve projesi ortaya konulursa, bundan sonra silahlı güçlerin durumunun ne olacağının tartışılabileceğini belirtti.



KCK Yürütme Konseyi Üyesi Cemil Bayık da konuyu, Yeni Özgür Politika ve Azadiya Welat gazetelerinde yayınlanan Kürtçe bir "köşeyazısında" değerlendirdi.

ANF'ye göre Bayık "AKP İçin Son Şans" başlıklı yazısında şu görüşleri ortaya attı:



"-Eğer Türk devletinin Kürt sorununda çözüm niyeti varsa bu görüşmeler müzakere sürecine evirilebilir. Bu konuda Kürt tarafı hazırdır. Kürtlerde bir çözüm iradesi vardır. Hiç kimse bu iradenin olmadığını söyleyemez. Ancak AKP hükümeti ve basının ortaya koyduğu gibi sorun silah bırakma ve silahlı güçlerin mevzilerini terk etmesi gibi konursa bu yaklaşım bir çözüm niyeti olmadığını gösterir. Çünkü bu tür sorunlarda önce siyasi konular müzakere edilir. Çözüm iradesi ve projesi ortaya konulursa, bundan sonra silahlı güçlerin durumunun ne olacağı tartışılabilir. Yoksa arabayı atın önüne koşmak olur ve baştan oyunbozanlık yapılır.



-Eğer yine oyalama taktiğine giderse bir çözüm iradesi olmadığı netleşecektir. Ne sorunu çözen ne de ezme başarısını gösteren AKP'nin siyasi sonu gelecektir. Kürt sorunu gibi önemli olan bir konuda siyasi bencillik içinde olmak ve çözüm iradesi göstermemek siyasi kapasite darlığı anlamına gelir. Siyasi kapasitesi dar olan bir partinin de Türkiye'yi bir süre daha yönetmesi zordur. Bu düzeyde siyasi kapasitesi dar olan iktidarlar ise konjonktür gereği bir süre ayakta kalsalar da sonuçta düşmekten kurtulamazlar.



-AKP doğru anlarsa bu görüşmeler gelişebilir. Ben bu süreci önceki yıllar gibi götürürüm diye düşünüyorsa amiyane deyimle eşekten düşmüşe döner. Kürt Halk Önderi her işine sorumlu ve ciddi yaklaşır. Makul çözüm için irade de ortaya koyar. Ama basitliklere, ciddiyetsizlik ve sorumsuzluklara da prim vermez. Herkes bunu böyle bilmelidir.



-Bu sorun eninde sonunda çözülecektir. Müzakereyle çözmek tabii ki tercih edilir. Bu nedenle bu görüşmeler anlamlıdır. PKK de, Kürt halkı da, demokrasi güçleri de Kürt Halk Önderinin arkasında olacak ve bu görüşmelere destek verecektir... AKP'nin politikası kısa sürede netleşir. Hiç kimseyi öyle eskisi gibi yıllara yayılan bir belirsizlik ve beklenti içinde tutamaz."