'Başbakan'ın Kuzey Irak dediği bölgeye bu defa 'Kürdistan' demesi iyi'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak'taki Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Diyarbakır buluşmasını değerlendiren KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, "Başbakan'ın, daha önce Kuzey Irak dediği bölgeden bu kez 'Kürdistan' diye söz etmesi iyi oldu" dedi.

KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık, Kürtçe 'Azadiya Welat' gazetesinde makalesi yayınlandı. Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın gazeteye dayandırdığı haberi şöyle:Başbakan Erdoğan ve Barzani'nin Diyarbakır buluşmasını değerlendirdi. AKP'nin tartışmalara yol açan, önceden planlanan bu buluşmadan faydalanmak istediğini söyleyen Bayık, "Bazı tartışmalar doğru, bazıları ise, eksikti. Doğru olan bir şey var; AKP bundan faydalanmak istiyor. Böyle olmasa böyle bir görüşme planlanmazdı. Bundan dolayı hedefi ve zamanı daha önceden planlanmış bir görüşmeydi" dedi.

Bayık, daha önce de Barzani ve Irak'taki Kürt bölgesinden çok sayıda yetkilinin Türkiye 'ye geldiğini anlatırken, şöyle devam etti:

"Bu görüşme, Kuzey Kürdistan Kürtlerinin gönlünde kırılmalara yol açtı. Sayın Barzani'nin görüşmeden önce Rojava açıklaması hayal kırıklığı yarattı. Kürtler, Rojava'yı onur ve namus meselesi olarak görüyor. Araplar için Filistin ne ise, Kürtler için Rojava odur. Barzani'nin Türkiye ziyareti öncesi bu açıklaması manidardı."

Bayık, çözüm süreci konusunda AKP'nin üzerine düşeni bugüne kadar yerine getirmediğini, Kürt halkının verdiği mücadele nedeniyle zorlandığı için seçimlerden önce böyle bir buluşma gerçekleştiğini savundu. Bayık, "AParti ortamı yumuşatmak için bu buluşmayı gerçekleştirdi. Eğer hesapları olan buluşma olmasıydı Kürtler, bir Kürt lider olan sayın Barzani'nin gelişinden mutlu olurlardı. Aynı zamanda sayın Barzani'nin Diyarbakır'a gelişini Kürtler'in yürüttüğü barış ve demokrasi mücadelesinin başarısı olarak görmek gerekir" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır konuşmasına da değinen Cemil Bayık, "Başbakan daha önce bölgeden söz ederken Kuzey Irak diyordu. Ama bu kez Kürdistan demesi iyi oldu. 1920'lerdeki TBMM'de Doğu ve Güneydoğu'dan Kürdistan diye söz ediliyor. Bunu Atatürk de söylüyordu. Bu şüphesiz verilen mücadelenin sonucudur" dedi.