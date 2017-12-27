Cemil Bayık: 2018'de mücadele, Türkiye'de faşizmi yıkacak

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, 2017’de Kürdistan, Türkiye ve Irak’ta yaşanan gelişmelere ilişkin Medya Haber Kanalı’na konuştu. Esra Mikyaz ile Baki Gül’ün sorularını yanıtlayan Bayık, "2018 mücadele, Türkiye'de faşizmi yıkacak" dedi.

Özgürlükçü Demokrasi'ye konuşan Bayık'ın açıklamaları şöyle:

"Özyönetim direnişlerini anlayamadılar. Ona bağlı gelişen halkın direnişini ve öfkesini anlayamadılar. Onun için Türkiye cephesi zayıf kaldı. Eğer Türkiye solu ya da demokrasi güçleri, Kürdistan’daki gibi mücadele yürütebilselerdi yine Kürdistan’daki mücadele ile bağı doğru kurabilselerdi, kesinlikle demokrasi cephesi daha güçlü ortaya çıkacaktı. Referandumda istedikleri sonucu alabileceklerdi

Ulus devletin Güney Kürdistan’a neye mal olduğu gözler önünde. Bu çizgi Kürtlere kazandırmıyor. Tam tersine kaybettiriyor. Demokratik ulus çizgisi kazandırıyor, çünkü Kürtler, diğer halklarla birlikte yaşamı esas alıyor. Parçalanmayı değil, milliyetçiliği değil, tamamen birlikte yaşamı savunuyor. Bugün Başûr’da halk, Rojava’yı kendisine esas almak istiyorsa nedeni, yaşadıklarından çıkardığıdır