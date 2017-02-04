Medya
Cemil Barlas'tan Akit yazarına: Sümüklü, kripto FETÖ'cü!
Kenan Alpay, "Pelikan Mafyası halkımızın üzerine Fethullahçılar gibi çökecek" demişti
Gazeteci Cemil Barlas, "Pelikan Mafyası'nın Ergenekon ve Fethullahçılık gibi bir cuntacılık belasının farklı bir versiyonu olarak halkın üzerine çökeceğini" savunan Yeni Akit yazarı Kenan Alpay'a yönelik olarak "Olmayan bir şeyi FETÖ ile eşitleyen olsa olsa kripto FETÖ'cüdür. Sümüklü FETÖ aklayıcısıdır. Başka alternatif yok" dedi.
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