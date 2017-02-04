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Medya

Cemil Barlas'tan Akit yazarına: Sümüklü, kripto FETÖ'cü!

Kenan Alpay, "Pelikan Mafyası halkımızın üzerine Fethullahçılar gibi çökecek" demişti

04 Şubat 2017 19:22

Gazeteci Cemil Barlas, "Pelikan Mafyası'nın Ergenekon ve Fethullahçılık gibi bir cuntacılık belasının farklı bir versiyonu olarak halkın üzerine çökeceğini" savunan Yeni Akit yazarı Kenan Alpay'a yönelik olarak "Olmayan bir şeyi FETÖ ile eşitleyen olsa olsa kripto FETÖ'cüdür. Sümüklü FETÖ aklayıcısıdır. Başka alternatif yok" dedi.

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