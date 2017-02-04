Cemil Barlas'tan Akit yazarına: Sümüklü, kripto FETÖ'cü!

Gazeteci Cemil Barlas, "Pelikan Mafyası'nın Ergenekon ve Fethullahçılık gibi bir cuntacılık belasının farklı bir versiyonu olarak halkın üzerine çökeceğini" savunan Yeni Akit yazarı Kenan Alpay'a yönelik olarak "Olmayan bir şeyi FETÖ ile eşitleyen olsa olsa kripto FETÖ'cüdür. Sümüklü FETÖ aklayıcısıdır. Başka alternatif yok" dedi.

olmayan bir şeyi fetö ile eşitleyen olsa olsa kripto fetö'cüdür.. sümüklü feto aklayıcısıdır.. başka alternatif yok.. https://t.co/pwjGI25Z66 — Cemil Barlas (@secondvirus) 3 Şubat 2017