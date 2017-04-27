Cemil Barlas: Yeni Şafak'ta Salih Tuna dışında insan yok

Gazeteci Cemil Barlas, 1ANTV'de yayınlanan "1 Haber 3 Yorum" programında Yeni Şafak gazetesine yönelik olarak "Salih Tuna dışında insan yok içinde" dedi. Barlas, “Bakıyorsun bazı gazetelere, yazarlara Tayyipçi mi, Tayyipçi. AK Partili mi, AK Partili. Ama içine bir giriyorsun onların, hiç dışarıdan göründüğü gibi değil" ifadesini kullandı.

Salih Tuna ise Cemil Barlas'a, "Asla senin gibi düşünmüyorum; Yeni Şafak'ta iyi insanlar var" yanıtını verdi.

Adını anmadan köşe komşusu ve AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal'ın 20 Nisan'da yayımlanan yazısında "Hiç merak etmeyin, göreceksiniz, aramıza sızdılarsa eğer, kibir abideleri, asalaklar, haşereler, çıkar sevdalıları, lejyonerler, dönekler, tembeller, varsa Fetullahçılar tek tek ayıklanacaklar" ifadesini kullandığını hatırlatan Tuna, "Bana 'haşerat' diyen kendi gazetemin o yazarına da beni hedef gösteren 'tekfircilere' de sırf fitne çıkmasın diye cevap vermedim" dedi.

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Barlas'ın söz konusu ifadesine ilk tepkiler ise Yeni Şafak yazarı Ali Nur Kutlu ve A Haber'de "Sosyal Bilgiler" programını sunan Özlem Özcan'dan geldi. Barlas için "ruh hastası" benzetmesi yapan Kutlu, "Her gün bu saflardan bir grubu, bir insanı rencide ediyorlar. Dur diyen yok, sus diyen yok. Bu ruh hastası insanları ekrana çıkartan, köşe veren, besleyen, koruyan kim varsa vebal altındadır. Bu dünyada ve ahirette davacıyım" diye yazdı.

İbrahim Karagül'ü sevmediğini, İsmail Kılıçarslan ile de anlaşamadığını vurgulayan Özlem Özcan da, sosyal medya hesabında "Bu isimlerle aynı düşünmüyorum diye 'insan değiller' dedirtmem. Artık birileri bu kepazeliğe son versin! Gerçekten bu kavganın seviyesi çok çirkin. Ne okuyucu, ne izleyici ne de takipçi bunu hak etmiyor" paylaşımında bulundu.

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Türkiye'de parlamenter sistemi bitiren "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasına giden süreçte, "Evet" ve "Hayır" kampanyalarına iktidara yakın medyanın ileri sürdüğü "AKP içinde 'gizli hayırcı'lar var" iddiası da damga vurmuştu. Söz konusu iddia kapsamında bazı Yeni Şafak yazarları da "gizli hayırcılık" ile suçlanmıştı. Suçlamaların odağında Aydın Ünal, eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk, İsmail Kılıçarslan ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül yer almıştı.

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Barlas'ın "İnsan yok içinde" dediği Yeni Şafak'ın köşe yazarları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görüşleri dikkate alınan Prof. Hayrettin Karaman da var.