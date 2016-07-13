Cemil Barlas: Türkiye'yi artık Tayyip Erdoğan temsil ediyor, biz söylüyoruz ama kendi kafasına göre yapmıyor!

1 An TV'de yayınlanan Can Ataklı, Cem Küçük ve Cemil Barlas'ın katıldığı 1 Haber 3 Yorum programında Cemil Barlas, dış politikaya dair Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın artık tek söz sahibi olduğuna vurgu yaparak, “Türkiye'yi Tayyip Erdoğan temsil ediyor. O ne derse o oluyor Türkiye adına. Biz söylüyoruz ama ona, kendi kafasına göre yapmıyor” ifadelerini kullandı.

Cemil Barlas’ın sözlerinin yanı sıra Cem Küçük ise “Dış politikayı artık Tayyip Bey yönetiyor. O kesin artık. O tamam artık. Binali Bey ancak Azerbaycan'a Kıbrıs’a gidecek” diye konuştu.