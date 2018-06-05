Cemil Barlas: FETÖ'cüler Erdoğan'ın diplomasının orijinalini ele geçirip yok etmişler!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylar kampanyalarına devam ederken miting meydanlarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın diploması tekrar gündeme geldi. Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas, konuya ilişkin olarak, "FETÖ’cüler Erdoğan'ın diplomasının orijinalini ele geçirip yok etmişler" dedi.

Hükümete yakın yayınlarıyla bilinen A haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Cemil Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasına ilişkin bir iddiada bulundu.

Barlas, "Belli bu FETÖ'cüler Tayyip Erdoğan'ın diplomasının orijinali bir yerden ele geçirip yok etmişler. Ben öyle hissediyorum" ifadelerini kullandı.