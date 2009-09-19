Cemil Baran hergün basın açıklaması yapacak

MÜNEVVER Karabulut Cinayeti’nde iki aile arasında arabuluculuk yapmasıyla gündeme gelen Cemil Baran, şimdi de, Cem G.’nin Ermenistan’da yakalandığı açıklanana kadar, her gün saat 12.00’de Taksim Meydanı’nda basın açıklaması yapacağını söyledi.



Taksim Cumhuriyet Anıtı’na açıklama yapan Cemil Baran, ”Gaziantep’de 6 tane çocuğum var. Yarın bayram. Ancak memlekete dönmeyeceğim. Bayram günü de burada basın açıklaması yapıyor olacağım” dedi. Bir çevre sakininin, ”3 milyon Euronun pazarlığını yapan sensin. Gizli kamera görüntülerini çeken sensin. O aileyi zor durumda bırakan da sensin. Bir yerden para filan mı aldın” demesi üzerine, Cemil Baran,”Öyle olsa baştan 150 bin Euro, daha sonra da 500 bin Euro alır giderdim.Hiç kimseden para almadım” dedi.



Üzerinde ’Hop dedik. Karşında Türk var’ yazılı tişörtü gösteren Cemil Baran, ”Türk halkı bu kadar saf mıydı? Türk halkı yalancıların açıklanmasını istiyor. Artık oyalamayın. Bu cinayette, bir balta, bir testere ve iki tane de bıçak kullanıldı. Cinayetle ilgili 50 kişi daha tutuklanacak. Gerçekler açıklansın” dedi.



