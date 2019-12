Cem'i teslim ettiren iki mektup

Polisin Hayyam Garipoğlu’nun ofisinde yaptığı aramada ele geçirilen mektuplar, Cem Garipoğlu’nun teslim olma sürecinin, babası tarafından başlatıldığını ortaya çıkardı.



Baba Nida Garipoğlu, cezaevinden eşi Tülay’a gönderdiği mektupta, “Bu mektup eline geçince Cem’i teslim et. En doğru seçenek bu” diyor. Aylarca tüm devlet imkanları kullanılarak yapılan operasyonlara rağmen yakalanamayan Cem Garipoğlu, ne oldu da kendi isteğiyle gelip teslim oldu? Bu süreç nasıl başladı, düğmeye kim bastı? Vatan gazetesinin haberine göre, Cem Garipoğlu’nu saklandığı yerden çıkaran ve polise getiren sürecin sırrı baba Mehmet Nida Garipoğlu’nun cezaevinden, karısı Makbule Tülay Garipoğlu’na yazdığı mektupta ortaya çıktı. Polisin Garipoğlu Ailesi’nden 7 evde ve şirketlerinde yapılan aramalar sürecinde önemli iki belgeyi ortaya çıkardı. Aramada bir klasör içerisinde Mehmet Nida Garipoğlu’nun eşi Makbule Tülay Garipoğlu’na yazılmış bir mektup ile oğlu Cem’e hitaben yazılmış bir not bulundu.



Baba Mehmet Nida Garipoğlu, cezaevinden el yazısıyla yazdığı mektup ve notu, avukatı aracılğıyla amca Hayyam Garipoğlu’na ulaştırdı. Garipoğlu şirketlerine yapılan baskında elde edilen iki belge Cem Garipoğlu’nun teslim olma sürecini gün ışığna çıkarttı. Baba Nida Garipoğlu 8 Eylül’de, eşine yazdığı mektupta, Cem’i teslim etmenin en doğru seçenek olduğunu vurguluyor ve “Abim bu mektubu sana ulaştıracak. Eline geçince Cem’i teslim etmelisin” süreci başlatıyor.



“Cem’i teslim edin”



Baba Mehmet Nida Garipoğlu, kararını 8 Eylül 2009 günü kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektup ile Cem’in yerini ve kimlerin sakladığını bilen eşi Makbule Garipoğlu’na yazdığı mektupla bildirdi. Oğlu Cem’e de bir not yazdı. Mektubu ve notu ağabeyinin avukatı Aytekin Kaya aracılığıyla eşine bildirmesi için amca Hayyam Garipoğlu’na ulaştırdı. Hayyam Garipoğlu, kardeşinin kararını Makbule Garipoğlu’na bildirdi. Eşinin Cem’i teslim etme kararına uyan anne Makbule Garipoğlu Cem’i saklayanlar ile irtibata geçerek kararı bildirdi. Uygun zamanı belirleyen aile, Cem’i saklayanlara 16 Eylül tarihinde Cem’in teslim edileceğini bildirdi. Teslim edilme sürecine hazırlık için Hayyam Garipoğlu’nun avukatı Aytekin Kaya, 15 Eylül’de Cem’in de vekaletini aldı. 16 Eylül akşam saatlerinde Aytekin Kaya’yı arayan kişi Cem’i avukata teslim edeceği yeri söyledi.



“Cem’in yerini sen biliyorsun”



Makbule bu yazımı hapisten yazıyorum. Cem’in yerini sen biliyorsun. Bugünler de geçer, gelişen durumlara göre onu teslim etmek en doğrusu. Cem yatıp cezasını çekip çıkar. Bugünler de geçer. Allah herşeyin hayırlısını versin. Abim sana bu haberi ulaştıracak. Bu haber eline geçince teslim etmelisin.



M. Nida Garipoğlu 8.9.2009 – Silivri



“Hayatına devam edeceksin”



Sevgili oğlum bu mektubu sana hapishaneden yazıyorum. Bugün annene seni teslim etmesini bildirdim. Sen hiç çekinme ben tam arkandayım. En doğrusu bu. Bir hata yaptın. Moralini bozma. Cezanı çekip hayatına devam edeceksin. Allah ailemize sağlık versin. Beterinden korusun.

M. Nida Garipoğlu.