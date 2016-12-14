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Cemevlerinde, 'Pirsultan Cemevi Başkanı'na özgürlük' nöbeti

Pirsultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş gözaltına alınmıştı

14 Aralık 2016 22:31

ABF, AKD, PSAKD ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, ABF Genel Örgütlenme Sekreteri ve Sultangazi Pirsultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, Sultangazi Pirsultan Abdal Cemevi'nde Odabaş serbest bırakılana kadar nöbet başlattı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Alevi kurumları dün gözaltına alınan ABF Genel Örgütlenme Sekreteri ve Sultangazi Pirsultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pirsultan Abdal Kültür Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından yapılan açıklamada "Zeynel Odabaş serbest bırakılana kadar Sultangazi Pirsultan Cemevi'nde nöbet tutmaya başlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Alevi kurumları tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği gibi Genel Örgütlenme Sekreterimiz ve AKD Pirsultan Abdal Cemevi Başkanımız Zeynel Odabaş hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmıştır.

Zeynel Odabaş nezdinde Alevilere verilmek istenen gözdağının farkındayız ve bunun bizi asla yıldıramayacağını ilan ediyoruz.

Bugünden itibaren Zeynel canımız serbest bırakılana kadar Sultangazi Pirsultan Abdal Cemevi'nde nöbet tutmaya başlıyoruz.

Tüm Alevi Kurumlarımızı ve Alevi kamuoyunu nöbetimize destek olmaya çağırıyoruz.

Alevi Bektaşi Federasyonu

Alevi Kültür Dernekleri

Pirsultan Abdal Kültür Derneği

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

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