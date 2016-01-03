"Cemevleri kırmızı çizgimiz" diyen Diyanet Başkanı'na Alevilerden tepki: Kimsenin haddine değil!

Alevi dernekleri temsilcileri, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in cemevlerine ibadethane statüsü verilemeyeceği ve kırmızı çizgileri olduğu yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdiler. "Cemevinin ibadethane olduğunun AİHM kararıyla kesinleştiğini anımsatan Alevi kanaat önderleri, “Bizim kırmızı çizgimiz de Diyanet İşleri Başkanı’nın açıklamaları” dediler.

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Kurucu Başkanı, HDP eski milletvekili Ali Kenanoğlu, Görmez’in açıklamalarına ilişkin olarak, “Bu açıklamalar yeni değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri, hükümetler, Diyanet’in görüşünü alarak Alevi politikası belirliyorlar. Diyanet, ‘Alevilik İslam’ın içinde bir tarikattır. İbadethanesi cami olabilir’ görüşünü başından beri sürdürüyor. Aleviler ise tersini söylüyor. Dinler, inançlar beyan esasına dayalıdır. Bunu tartışmak, reddetmek ne Diyanet’in ne de başka bir kurumun haddine değildir” dedi. Türkiye’de özgürlükçü bir laiklik anlayışı olmadığı için, Alevi inancının değerlerinin yok sayıldığını söyleyen Kenanoğlu, bu anlayışın Aleviliği ülkede bir sorun haline dönüştürdüğünü de vurguladı. Alevilerin ibadethanesi olan cemevlerinin önünde sonunda ülkede yasal güvenceye kavuşacağını ifade eden Kenanoğlu, şöyle devam etti:

“Bizim kırmızı çizgimizi de bu görüşlerdir. Ülkenin bir tarafı kan gölüne dönmüş. Diyanet’in öncelikli olarak savaşın durdurulması, silahların susturulması konusunda gayret göstermesi gerekir. Ancak sesi çıkmıyor. Diyanet’ten tek isteğimiz, gölge etmesinler başka bir şey istemiyoruz.”

"Demokratik bir hak"

Hubyar Ocağı Dedesi Murat Kantekin da şöyle konuştu:

“Nihayetinde Aleviler’in başka bir dinle kıyaslanma gibi bir talebi yoktur. İbadethane hakkı demokratik bir haktır. İnsan haklarından biridir. Aleviler her inancın kendi ibadethenesi olmasını istemektedir. Sünni islam’ın Aleviler’e ibadethane ölçme yetkisi yoktur. Her ibadethane o inanca mensupları tarafından belirlenir. Laik sosyal bir devlette, devlet ibadethane belirleyemez.Türkiye zaten laik bir ülke değildir. Yumuşatılmış bir din devletidir.”

Görmez ne demişti?

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dün Milliyet’te yer alan habere göre, cemevlerinin ibadethane statüsüne alınmasına ilişkin şu ifade:

“Biz dini statü veremeyiz, statüyü ancak bu yolun bizatihi sahipleri belirleyebilirler... Bizim daima iki kırmızı çizgimiz olmuştur, bundan hiçbir zaman vazgeçmedik. Bir tanesi; Aleviliğin İslam’ın dışında bir yol olarak tarif edilmesi. İkincisi de; cemevlerinin caminin alternatifi, başka bir inancın mabedi gibi gösterilmesi...”