-CEMEVİNİ TAŞLADIKLARI İDDİA EDİLEN 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 25.01.2011 - Başakşehir'deki cemevinin taşlanması ve belediye otobüslerinin yakılması olaylarına karıştıkları ve terör örgütü PKK üyesi oldukları iddia edilen 20 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde bulunan cemevinin taşlanması ve belediye otobüslerinin yakılması olaylarına yönelik çalışmalarını sürdüren istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlükleri ekipleri, bazı yerlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ile molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Poliste sorguları süren bu kişilerin, Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde bulunan cemevinin taşlanması ve bazı belediye otobüslerinin yakılması olaylarına karıştıkları iddia edildi.