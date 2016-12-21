Cemevinde darp edilerek gözaltına alınan Avukat Timtik tutuklandı

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 667 sayılı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) kapsamında kapatılan ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukat Barkın Timtik, 15 Aralık 2016 tarihinde Büyükçekmece Kuruçeşme Cemevinde gözaltına alınmasının ardından dün gece çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.

Birgün'den Burak Abatay'ın haberine göre; Av. Timtik, adliyede mahkeme salonuna götürülürken de bir kez daha polislerce darp edildi. Müşteki avukatlar, asansörde polislerin tekmelediği Timtik için mahkeme başkanına itirazda bulunsa da, itirazları mahkemece kabul edilmedi.

Timtik ile beraber Büyükçekmece Kuruçeşme Cemevine yapılan baskında gözaltına alınan 26 kişinin tamamı tutuklandı. Tutuklananların arasında 70 yaşındaki kanser hastası ve yemek için insanları cemevine getiren 60 yaşındaki servis şoförü de var.

Avukat Barkın Timtik’in gözaltında işkence görmesine ilişkin yaşanan dehşetle alakalı Av. Aytaç Ünsal BirGün’e değerlendirmede bulundu. Avukat Ünsal, "Hatırladığım kadarıyla Türkiye tarihinde ilk defa bir cemevi ve bir ibadethane polislerce basıldı ve içeriye biber gazı atıldı. İçerideki herkes, yaşlı-genç dinlemeden gözaltına alındı. Bu ibadethanenin kendisi örgüt propagandası sayıldı. Genişletilmeye çalışan terör kavramının da ne boyuta geldiği anlaşılıyor. Hoşa gitmeyen haber yapan da, ibadet yapan da terörist olarak sayılıyor" dedi.

Timtik, gözaltına alındıktan sonra avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Yemekten önce ben müvekkilim ile görüşüyordum. Cemevi bahçesinde birden akrepler ve bir araç dolusu polis geldi. Hızlıca içeriye girip bahçedekileri döve döve arabaya bindirdiler. Cemevinin içindeki 3-4 yaşındaki çocuklara ve bana silah dipçikleriyle vurdular. Sonra yemek salonunda bulunan insanların üzerine yoğun bir şekilde gaz sıktılar ve içeride bulunan herkesi gözaltına alarak Cemevinin karşısındaki basketbol sahasına üst üste attılar ve üzerimize gaz sıkarak ateş etmeye devam ettiler. Bu esnada benimde gaz kapsülü yüzüme isabet etti. Gözaltına alırlarken saçlarımı çekerek yoldular. Gözaltı aracına bindirdikten sonra da bir polis gelerek yüzüme yumruk attı."

Bursa'da eylem: "Sürecin takipçisi olacağız"

Bursa Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Adliyesi önündegözaltına alınan Av. Tugay Bek ve Av. Barkın Timtik için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yapılan açıklama şöyle:

“Birlikte yaşam iradesine ve demokratik siyaset kurumlarının işletilmesine daha fazla ihtiyaç olduğu bu günlerde HDP binalarına ve üyelerine yönelen saldırılar kabul edilemez. Oluşturulan bu savaş iklimi, tüm muhalifler üzerinde bir cadı avına dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Ülkede yaşanan her katliamın, kaosun faturasını halkımıza ve halkın hakları için mücadele eden avukatlara ödetmek isteyen iktidar son dönemde de aynı tavrı sergilemektedir. Adana Barosu Cezaevi Komisyonu Başkanı ve pek çok insan hakları ihlali dosyasının avukatı olan Av.Tugay Bek 12 Aralık 2016 tarihinden bu yana gözaltında tutulmaktadır. Adli muayene sonrası kendisine ters kelepçe takılmak istenmesine direnen ÇHD üyesi Av Tugay Bek bu nedenle onlarca polis memurunun saldırısına uğramıştır. Yapılan işkence sonucu meslektaşımızın yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri oluşmuştur.

Yine 15 Aralık 2016 tarihinde meslektaşımız ve ÇHD Genel Merkez yöneticisi olan Av. Barkın Timtik Büyükçekmece Kuruçeşme Cemevinde katıldığı bir taziye yemeğinde polislerin saldırısıyla onlarca insanla birlikte işkenceyle gözaltına alınmıştır. Meslektaşımız halen Esenyurt Karakolunda tutulmaktadır. Av.Barkın Timtik'in yüzüne silah doğrultularak tehdit edilmiş , plastik mermi sıkılmış ve darp edilmiştir. Uyarıyoruz ; elinizi halkın avukatları üzerinden çekin ! İşkence ile bizleri yıldıracaklarını sanan zavallılar unutmayın işkence insanlık suçudur ve zamanaşımı yoktur. Bugünkü iktidar sahiplerine güvenerek işkence yapanlar işledikleri her suçun hesabını vereceklerdir. Hiçbir baskı, gözaltı ve tutuklama bizleri asla yıldıramayacaktır. Hiçbir hukuki gerekçesi olmayan bu haksız gözaltılar derhal son bulmalıdır. Av. Tugay Bek ve Av.Barkın Timtik yalnız değildir. Arkadaşlarımız serbest bırakılana ve sorumlular yargı önünde hesap verene kadar sürecin takipçisi olacağız”