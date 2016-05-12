Cemaliye mi, Merve mi: Çocuğa isim kavgası 16 yıllık çifti ayırdı, evi terk eden baba 200 lira nafaka ödeyecek

Üç erkek çocuk sahibi Mustafa-Fatma Y. çifti bir süre önce dördüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Yıllar sonra kız çocuk sahibi olan Mustafa Y., çocuğa anneannesinin ismi ‘Cemaliye’yi vermek istedi. Ancak buna karşı çıkan Fatma Y. 3 oğluyla ortak karar alarak kızına ‘Merve’ adını koydu. Bu süreçte evi terk eden Mustafa Y., “şiddetli geçimsizlik” nedeniyle Fatma Y.’ye boşanma davası açtı. Boşanma davasını reddeden mahkeme ayrıca Mustafa Y.’nin, davayı açmasından itibaren eşine aylık 200 TL tedbir nafakası ödemesine karar verdi

Habertürk'te yer alan habere göre; Mustafa Y., “şiddetli geçimsizlik” nedeniyle Fatma Y.’ye açtığı boşanma davasının dilekçesinde şunları söyledi: “Küçük kızı- mız doğduktan sonra eşimle aramızda duygu ve düşünce birliği sağlanamamış, karşılıklı sevgi ve saygı azalarak yok olma noktasına gelmiştir. Evlilik çekilmez bir hal aldı. Devamı hiçbir hukuki ve sosyal fayda getirmeyecek. Birliktelik fiilen bitti.”

"Çocuklarım da istedi"

Fatma Y. ise eşinin açtığı boşanma davasına karşı çıkarak evliliğini devam ettirmek istediğini söyledi. Eşinin kumar oynayıp içki içtiğini belirten Fatma Y., çocuklarını sürekli dövdü- ğünü ileri sürdü. Kızlarının adını ‘Cemaliye’ koymak isteyen eşine karşı çıkan Fatma Y. “Çocuklarım kardeşlerinin isminin Merve olmasını istedi” dedi.

"Baba olarak hakkım"

Eşinin iddialarını reddeden Mustafa Y. ise “Aile reisi olarak sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Çocuğumun ismini ‘Cemaliye’ koymak istediğim doğrudur. Babası olarak bu benim hakkım. Bu nedenle eşimle tartıştık. Evden ayrıldım” diye konuştu.



Boşanma davasını reddeden mahkeme ayrıca Mustafa Y.’nin, davayı açmasından itibaren eşine aylık 200 TL tedbir nafakası ödemesine karar verdi