Cemal Kaşıkçı'ya ne oldu, 2 Ekim'den bu yana neler yaşandı?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor. Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, Suudi yetkililer ise bu iddiaları yalanlıyor.

Türk yetkililer, 15 Ekim'den 16 Ekim sabahına kadar 9 saat boyunca başkonsoloslukta arama yaptı. Yetkililer, Suudi başkonsolosluğun konutunda da arama yapabilmek için izin bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkonsoloslukta incelemelerde bulunan ekiplerin 'yeni boyanmış duvarlarla karşılaştıklarını' söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Suudi Arabistan ziyaretinden sonra Türkiye'de temaslarda bulundu.

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu haberinin geldiği 2 Ekim'den bu yana gelişen süreç ve şimdiye kadar elde edilen bilgileri ve iddiaları derledik.

: Cemal Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için, Suudi Arabistan'daki eşinden boşandığına dair gereken evrakları almak üzere Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdi. Washington Post gazetesi, Kaşıkçı'nın Suudi başkonsoluğuna saat 13:14'te girerken görüldüğü fotoğrafı paylaştı.

Binaya girişine izin verilmeyen Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz dışarıda bekliyordu. Ancak saat 15:30'da tüm başkonsolosluk çalışanları evlerine döndü. Cengiz, Financial Times'a "Bir şeyler olduğunu anlamıştım" dedi.

Nişanlısı Kaşıkçı'nın "Çıkmazsam Türk Arap Derneği yetkilileriyle, AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'a bilgi ver" tembihi üzerine Cengiz, yetkilileri aradı.

Twitter'da da Kaşıkçı'nın başkonsolosluktan çıkmadığına dair paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Reuters haber ajansının son haberine göre, başkonsolosluk binasına giren Kaşıkçı'nın kolunda Apple marka bir akıllı saat bulunuyordu. Ajansa konuşan iki Türk yetkili, siyah renkteki saatin, Kaşıkçı'nın dışarıda bıraktığı telefonuna bağlı olduğunu ve bu sırada iki cihaz arasındaki olası bilgi alışverişinin soruşturmayı aydınlatabileceğini belirtti.

Ajansta yer alan aynı haberde, Suudi bir kaynaktan alınan ve İngiliz istihbaratı kaynaklı olduğu söylenen bir iddia da yer aldı. Bu iddiaya göre, Cemal Kaşıkçı'ya 2 Ekim Salı günü konsolosluk yerleşkesine girişi sonrası ilaç verildi ancak bu sırada Suudi gazeteci fazla doz nedeniyle hayatını kaybetti.

Başkonsoloslukta Çarşamba günü toplanan bir grup, Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğunu ve serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.

: Suudi Arabistan hükümeti, Kaşıkçı'nın kaybolduğuna dair haberleri takip ettiklerini ve bulunması için Türk yetkililerle çalıştıklarını duyurdu. Türk yetkililer de Kaşıkçı'nın hala binada olduğunu ve incelemede bulunabilmek için resmi davet gerektiğini söylediler. Zira, 1975 Viyana Sözleşmesi kapsamında konsolosluk ve diplomatik misyonların dokunulmazlığı bulunuyor.

Suudi Arabistan Büyükelçisi Velid bin Abdülkerim El-Hireyci, Kaşıkçı'nın alıkonulduğuna dair iddialarla ilgili bilgi vermesi için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. El Hireyci, "Bilgi sahibi değiliz, araştırıyoruz. Aldığımız bilgileri aktaracağım" dedi.

: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman Riyad'da Bloomberg'e verdiği röportajda, Türk yetkililerin İstanbul'daki başkonsoloslukta arama yapabileceğini söyledi. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'da herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olup olmadığına yanıt vermedi, "Suudi Arabistan'da olsaydı bilirdim" dedi.

: Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Otaibi Reuters haber ajansına, Kaşıkçı'nın konsoloslukta olmadığını kanıtlamak için, binayı görüntülemelerine izin verdi.

Cumartesi gece saatlerinde Reuters, iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde 'Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü' iddiasını aktardı. Reuters'a konuşan bir yetkili, "Biz cinayetin planlı olduğuna ve cesedin konsolosluk dışına çıkarıldığına inanıyoruz" dedi.

İstanbul Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı'yla ilgili ilk açıklamasında "Beklentim hala iyi niyetli, inşallah arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmayız" dedi.

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında da "Bu olayın ülkemizde özellikle de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda cereyan etmiş olması bizler için çok çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla da bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir (…) Başkonsolosluk yetkilileri 'Buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz. Eğer çıktıysa bunu ispat etmelisin" diye konuştu.

Aynı gün Suudi Büyükelçi ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Türkiye, kayıp gazeteci için Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda arama talebinde bulundu. Türkiye ayrıca 'soruşturmada tam işbirliği içinde olunmalı' çağrısı yaptı.

: Dışişleri Bakanı sözcüsü Hami Aksoy, Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili gelişmelerin yargı, emniyet ve istihbarat birimleri tarafından yakından takip edildiğini söyledi ve inceleme için izin verildiğini söyledi. Aksoy, "Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir" dedi.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Washington Post gazetesine yazdığı makalede "Türk yetkililerin durumu yakından takip ederken yaptıkları çalışmalara tanıklık ettim. Türk hükümet yetkililerinin (bu konuyu çözme anlamında) yeteneklerinden eminim"

: DHA haber ajansı, 6'sı daha sonra dâhil olan 15 kişilik bir Suudi ekibin 2 Ekim'de Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye geldiklerini gösteren güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Bu görüntülere göre:

Ama Suudi Arabistan ise 2 Ekim gününde İstanbul'a herhangi bir heyet gönderilmediğini, ilk ekibin 6 Ekim Cumartesi günü yürütülen soruşturmaya yardımcı olmak adına Türkiye'ye gittiğini savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı'yla ilgili üst düzey Suudi yetkililerle görüştüğünü belirtip "Bu kötü bir durum. Kaşıkçı'nın kaybolması derinlemesine araştırılmalı. İnsanlar girdiğini gördü ama konsolosluktan çıktığını görmedi" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yönündeki şüphelerinin doğru çıkması halinde Suudi Arabistan'ın "ağır sonuçlarla" karşı karşıya kalacağını söyledi.

: CNN televizyon kanalı, isim vermeden 'yabancı bir istihbarat yetkilisine' dayandığırdığı haberinde, Türkiye'nin, Kaşıkçı'nın bir haftadan daha uzun bir süre önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğüne dair elinde 'şok edici ses ve görüntüler bulunduğunu' iddia etti.

Haberde, "Kaynağımıza, Batılı bir istihbarat ajansı tarafından aktarılan kanıtlar, konsolosluğun içinde darp ve mücadele olduğunu gösteriyor. Kaynak, Kaşıkçı'nın öldüğü ana dair kanıtlar da olduğunu söyledi. Kaynak, söz konusu yabancı istihbarat ajansının, Türk yetkililerle görüşmelerinde elde ettiği delilleri 'şok edici ve iğrenç' olarak tanımladığını da aktardı" dendi.

Suudi Arabistan üzerindeki uluslararası baskı da artıyor. Birçok kuruluş, Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin soru işaretleri üzerine, yatırım konferansından çekildiklerini duyurdu.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, News York Times'a yazdığı makalede "Cemal'i kaybettiysek sadece kınamak yetmez. Onu bizden alan insanlar, siyasi konumlarına bakılmaksızın sorumlu tutulmalı ve hukuki çerçevede cezalandırılmalıdır" çağrısında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suudi Arabistan'ın soruşturmaya ilişkin işbirliğinin yetersiz olduğunu söyledi.

: BBC'nin diplomatik kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Riyad'daki yatırım konferansını boykot etmeye hazırlananlar arasında İngiltere ve ABD de var.

: ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı olayıyla ilgili Kral Selman'la görüştüğünü Dışişleri Bakanı Pompeo'yı Suudi Arabistan'a göndereceğini duyurdu.

Kaşıkçı'ya ilişkin görüntü ve ses kaydı olduğu iddialarına ilişkin Türk medyasında 'Apple Watch'tan elde edildi' iddiası ortaya atıldı. Ancak Apple Watch'ın teknik özellikleri bu iddialara ilişkin soru işareti oluşturuyor:

: Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Türk yetkililer, 15 Ekim akşamından 16 Ekim sabahına kadar başkonsoloslukta aramalar yaptı. Ama sonunda yabancı haber ajansına konuşan Türk yetkililer, binada 'Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kanıtlayan deliller olduğunu' söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekiplerin 'yeni boyanmış duvarla karşılaştıklarını' söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo aynı gün Suudi Arabistan'da Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

Ayrıca ABD Başkanı Trump da paylaştığı Twitter mesajında Prens Selman'la konuştuğunu, Prens'in Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin bilgi sahibi olmadığını söylediğini yazdı.

ABD basınında Kaşıkçı'nın 'öldürüldüğünü gösteren ses kayıtlarına ilişkin' yeni veriler olduğu iddiaları yer aldı. Ayrıca Türkiye'ye geldiği söylenen 'suikat timinde' kimlerin olduğuna diar de ayrıntılar da ABD basınında:

Salı günü ayrıca, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi ülkesine döndü.

: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'dan sonra Ankara'ya gitti. Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, MİT müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü.

Görüşme sonrası Çavuşoğlu açıklamasında, Pompeo'nun oradaki görüşmelerinde Cemal Kaşıkçı konusunun açıklığa kavuşturulması mesajı verdiğini belirtti. Çavuşoğlu, Suudi başkonsolosun ülkesine dönmesine ilişkin "Başkonsolos ülkesine gidebilir. Sınır dışı edilmiş değil, ne zaman gelip gelmeyeceği de benim işim değil. Zaten kendisinin Kaşıkçı'nın kaybolmasından sonraki tavırları tepki çekti, dolapları açıp bakın burada yok demesi tepki çekti" dedi.

ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada da "Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'ye yardıma hazırız" dendi.

İstanbul'da ise önce Suudi Arabistan, ardından Türk emniyeti, Kaşıkçı'dan kalan olası izleri aramak için Suudi Arabistan'ın başkonsolosluk rezidansına ekip gönderdi.

Burada tespit edilecek delillerin incelenmesi ve rapor hazırlanması bekleniyor.