Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Washington Post yazarı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi ile ilgili soruşturmada Suudi yetkilerinin konsolosluktan ellerinde büyük çantalar ile çıktıklarını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Suudi Arabistan’ın kayboluşunun 17. Gününde ölümünü kabul ettiği Kaşıkçı’nın cesedi tüm aramalara rağmen bulunamadı. İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Suudi bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın boğazı sıkılarak öldüğünü öne sürdü. Yetkili, olayı örtbas etmeyen isteyen ekibin Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenini bir halıya sararak, konsolosluk aracı ile binadan çıkarttığını ve cesedin yok edilmesi için "yerel bir işbirlikçiye” teslim ettiğini anlattı.

CNN Türk tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde ise farklı bir detay ortaya çıktı. Görüntülerde Suudi görevli siyah büyük bir valiz ile görülüyor. Görevlinin valizi zorlukla taşıması içerisinde Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin bulunup bulunmadığı sorusunu akıllara getirdi.