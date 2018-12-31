Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

A Haber tarafından yayınlanan görüntülerin, Kaşıkçı'nın cesedinin taşınma görüntüleri olduğu öne sürüldü.

Sabah- Özel İstihbarat Bölümü'nden gazeteci Abdurahman Şimşek, Ferhat Ünlü ve Nazif Karaman'ın verdiği bilgilere göre ceset 15:09'da siyah minibüsle başkonsolosun rezidansına getirildi.

Parçalanan ceset, Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan 5 ayrı bavula konularak konsolosluk rezidansına taşındı.

Ne olmuştu?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için gerekli belgeleri almak üzere 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmiş ve kendisinden haftalarca haber alınamaması üzerine başlatılan soruşturmada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta işkence gördüğüne ve öldürüldüğüne dair ses ve görüntü kayıtları olduğunu ve bunların dost ülkelerin istihbarat birimleriyle paylaşıldığını ifade etti. Ancak kayıtlara dair kanıt paylaşılmadı.

Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın kaybolduğu haberi ortaya çıkmaya başladığında önce 'öldürülmediğini' öne sürdü, daha sonra da 'sorgu sırasında çıkan kavgada öldürüldüğünü' söyledi.

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ortak soruşturma kapsamında Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Macib'le görüşmelere ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Kaşıkçı'nın cesedinin parçalanarak yok edildiği' söylendi.

Görüşmelerden "somut sonuç elde edilemediğini" bildiren savcılık, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü, daha sonra cesedinin parçalanarak yok edildiğini açıkladı.

Açıklamada Suudi Arabistan'dan gelen "ceset halıya sarılıp yerli işbirlikçiye verildi" ifadelerinin üzerine Macib'e bu yerel işbirlikçinin kim olduğunun sorulduğu, Macib'in "'Suudi Arabistan'dan 'ceset yerli işbirlikçiye verildi' diye bir açıklama yapılmadı" diye yanıt verdiği belirtildi.