Cemal Gürsel Stadı’nın adı değişti

T24- 4. Cumhurbaşkanı ve bir 27 Mayıs ihtilalinde Milli Birlik Komitesi Başkanlığı da yapan Cemal Gürsel’in adını taşıyan, Erzurum’daki stadın ismi ‘Universiade Arena’ olarak değiştirildi.



Türkiye’nin 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in vefatından 2 yıl sonra 1968’de açılan ve 42 yıldır başta Erzurumspor olmak üzere ildeki spor organizasyonlarına hizmet veren stat, 2011 kışında gerçekleşecek 25. Dünya Üniversite Kış Oyunları (Universiade) için yenilenirken, adı da ‘Universiade Arena’ olarak değişti. Toplam 33 milyon lirayı bulan yenileme çalışmalarının başlamasından sonra da stadın dışına, altında “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” yazılı “Universiade Arena Stadı inşaatı” bez afişleri asıldı. Hızla devam eden stat inşaatı, geçen ağustos ayında Erzurum’u ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da denetlendi.



Spor Toto’dan destek



Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çintımar, stadın kış oyunları için 600 milyon TL’yi bulan toplam harcama kalemi içinden yenilendiğini ve bu yüzden de isminin ‘Universiade Arena’ olarak değiştirildiğini ifade etti. Nisan 2010 tarihinde 17 milyon liraya ihale edilerek onarımına başlanan stadyumun üzerinin tamamen kapatılması için Spor Toto’dan 16 milyon lira daha kaynak sağlandı.



UEFA kriterlerine uygun



Cemal Gürsel Stadı’nın yerine yapılan Universiade Arena Stadı tamamlandığında UEFA kriterlerine sahip olacak. Tribün kapasitesi 21 bin 900’e çıkacak stadın dört tarafı da kapatılacak. Erzurum’un zorlu kış koşulları da dikkate alınarak stat zemini modern sistemlerle alttan ve üstten ısıtılacak.



Cemal Gürsel kimdir?

TÜRKİYE’nin dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 1895’te Erzurum’da doğdu. Gürsel, topçu subayı olarak Çanakkale Savaşları’na katıldı, Filistin ve Suriye cephesinde bulundu. 1929’da Harp Akademisi’ni bitirdi. 1958 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. 27 Mayıs 1960’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke yönetimine el koymasıyla aynı gün Milli Birlik Komitesi’nin Başkanlığı’na getirildi. Devlet ve Hükümet Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilerini üstlenerek yeni hükümeti kurduğunu açıkladı. 5 Ocak 1961’de hükümeti yeniledi. 26 Ekim 1961’de yapılan halk oylamasında Cumhurbaşkanlığı’na seçildi. Dostları tarafından kendisine “Cemal Aga” lakabı verildi. Rahatsızlandı, uzun süre Amerika’da tedavi gördü. Tedaviden sonuç alınamayınca Türkiye’ye getirildi, 14 Eylül 1966’da GATA’da hayatını kaybetti.



