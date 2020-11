Cemal Can: Survivor'dan gitmek istediğimde Acun Abi beni ikna etti

Survivor’dan gitmek istediği dönemde kendisini Acun Ilıcalı’nın ikna ettiğini söyleyen Cemal Can, “Gitmek istediğim dönemde Acun Abi bana ‘sen buradaki arkadaşlarının değil buraya gelmek isteyen milyonların hakkını yiyorsun’ dedi. Tüylerim onu duyduğumda diken diken oldu. Duvara çarpma hissi geldi. Pişman oldum” ifadelerini kullandı.

Survivor programının final yapmasından sonra şampiyon olan Cemal Can hayatına geri döndü. Mustafa Ceceli’nin stüdyosunda yeni şarkısının kayıtlarını tamamlayan Cemal Can, YouTube'a da geri döndü. Can, kanalında hayranlarının Survivor konusunda merak ettiği sorulara cevap verdi.

"1 aylık süreç geçtikten sonra iç güdüsel olarak oraya alışıyorsun"

Yarışmada zorlandığı anların olduğunu belirten Cemal Can, “3 ya da 4. haftaydı. Ben Survivor’dan gitmek istiyordum. Çünkü geldim, gördüm, deneyimledim ve yarıştım. İlk 2 haftada o kadar sporcu arasında en iyi performans gösteren erkek seçildim. ‘Ben performans olarak burayı yapabiliyorum’ dedim. İlk düzlükte açlığa alışma problemim çok yüksekti. 1 aylık süreç geçtikten sonra iç güdüsel olarak oraya alışıyorsun" dedi. Canseven sözlerine şu şekilde devam etti:

"‘Oraya şampiyon olmaya gideceğim’ demedim"

"Ama benim sadece halledemediğim şeyler aile ve arkadaş özlemiydi. Hayatta hiçbir zaman hırslarım olmadı. Survivor hayalimdi ama ‘oraya şampiyon olmaya gideceğim’ demedim. Çok istediğim bir platforma gittim ve yapabildiğimin en iyisini yaptım."

Survivor’dan gitmek istediği dönemde kendisini Acun Ilıcalı’nın ikna ettiğini söyleyen Cemal Can, “Gitmek istediğim dönemde Acun Abi bana ‘sen buradaki arkadaşlarının değil buraya gelmek isteyen milyonların hakkını yiyorsun’ dedi. Tüylerim onu duyduğumda diken diken oldu. Duvara çarpma hissi geldi. O an hissettiğim vicdan azabını hayatımın hiçbir döneminde hissetmedim. Pişman oldum” ifadelerini kullandı.

"Survivor’da Cemal Can oldum"

Survivor programında Cemal Can olarak adını duyuran yarışmacı isminin tamamını kullandığı söyledi. Survivor şampiyonu, “Ben bir gün uyanıyorum Cemal’im, bir gün Can’ım, diğer gün ise Cemal Can’ım... Adımın anlamını çok seviyorum. Cemal rahmetli dedemin ismi, Can ise babam çok büyük bir Fenerbahçe fanatiği Can Bartu’dan geliyor. İsmim Joker gibi hissettiriyor bana. Okullarda bana Cemal diyorlardı. Ailem ve arkadaşlarım Can diyordu. Survivor’da Cemal Can oldum. Esrarengiz geliyor bana bu durum” dedi.

"Bana gelmedi ki hiç kupa"